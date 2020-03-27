Минздрав России обновил рекомендации по лечению коронавируса

Минздрав РФ подготовил четвертую редакцию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19. Об этом сообщается на сайте министерства.

Отмечается, что российские специалисты постоянно обмениваются опытом с зарубежными коллегами и получают от них последнюю информацию об эффективных практиках борьбы с коронавирусной инфекцией. Результатом стала новая версия «методички».

В ней авторы обновили раздел о лабораторной диагностике вируса, а главным образом — перечислили актуальные схемы лечения в зависимости от тяжести заболевания и расширили схемы медикаментозной терапии.

Появились новые разделы, посвященные антибактериальной терапии при осложненных формах коронавируса у беременных. Особое внимание уделено безопасности медработников и пациентов и использования средств защиты от инфекции в медицинских организациях.

Новую версию рекомендаций направили во все регионы России для использования в работе.

Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Ранее 5-tv.ru писал, что Песков подтвердил случай заражения коронавирусом в администрации президента.