В связи с тем, что следующая неделя объявлена нерабочей, Пенсионный фонд России (ПФР) досрочно перечислил деньги на выплату пенсий и пособий за апрель организациям, доставляющим их гражданам.

Как сообщает пресс-служба ПФР, 26 марта 113,2 миллиарда рублей направлены «Почте России» и другим доставочным организациям. В эту сумму входят и 17,7 миллиарда рублей на единовременную выплату ветеранам Великой отечественной войны к 75-летию Победы. Средства граждане должны получить с 30 марта по 8 апреля.

Кроме того, 27 марта Пенсионный фонд перечислил 356 миллиардов рублей кредитным организациям на выплаты с 1 по 12 апреля и «Почте России» на выплаты с 9 по 12 апреля.

Как ранее сообщал 5-tv.ru в связи с угрозой распространения коронавируса указом президента России следующая неделя — с 30 марта по 3 апреля — объявлена нерабочей, причем с сохранением заработной платы.