Парад в честь дня рождения королевы Елизаветы II отменили из-за коронавируса
В окружении 93-летней королевы болеют уже, как минимум, два человека — принц Чарльз и премьер-министр Борис Джонсон.
Фото: www.globallookpress.com /Stephen Lock
Традиционный парад в честь дня рождения королевы Великобритании Елизаветы II под названием Trooping the Colour отменили из-за коронавируса. Об этом со ссылкой на Букингемский дворец сообщает Mirror.
«Trooping the Colour в традиционном виде в этом году проводиться не будет, рассматривается несколько других способов (отпраздновать день рождения королевы — ред.)», — говорится в заявлении Букингемского дворца.
Парад должен был состояться 13 июня в Лондоне. Вообще-то, настоящий день рождения королевы — 21 апреля. Однако традиционно праздник устраивают в первую, вторую или третью субботу июня.
В этом году Елизавете II исполнится 94 года. Ей стоит быть аккуратнее, потому что, по данным Минздрава РФ, наиболее высокий риск летального исхода или тяжелого течения коронавируса в настоящий момент зафиксирован у людей старше 80 лет — от 15% до 20%.
К тому же, в королевской семье уже есть один зараженный — 71-летний принц Чарльз. Наследник британского престола самоизолировался в поместье после подтверждения заболевания коронавирусом. Говорят, что он и королева в последний раз виделись еще до заражения.
Коронавирус, похоже, решил не жалеть элиту Великобритании. Ранее 5-tv.ru сообщал, что смертельно опасное заболевание обнаружили у премьер-министра страны — Бориса Джонсона.
Тем временем 25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.
Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.
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