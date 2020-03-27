Газманов подтвердил, что недавно пересекался с Лещенко и Николаевым
Артист находится на домашней самоизоляции и обещает сдать тест на коронавирус в случае появления первых симптомов.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Natalya Loginova, 5-tv.ru
Видеоответ на многочисленные вопросы о возможном заражении коронавирусом предоставил Олег Газманов. Артист поделился с 5-tv.ru записью, в которой подтвердил, что две недели назад пересекался с Львом Лещенко и Игорем Николаевым на юбилейном вечере родной сестры Игоря Крутого Аллы. Впоследствии у Лещенко подтвердился коронавирус. Николаев проверился на COVID-19, но о результатах анализа пока не сообщается. Тем не менее, печальный прогноз не испугал Газманова.
«Я не стал делать тест, потому что сразу после этого мероприятия самоизолировался. Мы с семьей сидим дома две недели и практически ни с кем не общаемся. За две недели у нас не было никаких признаков заражения, поэтому я не делал текст. Если будет какое-то недомогание, неважное самочувствие, конечно, я это сделаю», — сказал певец.
Газманов отметил, что дома он занимается музыкой, играет в игры с семьей, и все время, которое не мог посвятить близким во время гастролей, посвящает теперь.
«Всем советую беречь себя. Это очень серьезно. Оставайтесь дома», — обратился к поклонникам артист.
Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Познер призвал россиян сидеть дома и дал совет, чем себя занять.
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