В Оренбурге умер мужчина с диагнозом коронавирус
По последним данным, в России от COVID-19 умерли четыре человека пожилого возраста в Москве.
Фото: www.globallookpress.com /Venezia/Fotogramma/Ropi
В Оренбурге умер 57-летний мужчина с диагнозом коронавирус. Об этом сообщила журналистам министр здравоохранения области Татьяна Савинова, добавив, что у пациента были хронические заболевания.
«Первый заболевший из Бузулука, к сожалению, скончался сегодня утром. Еще двое зараженных находятся в состоянии средней тяжести. Мальчик, у которого обнаружили инфекцию, здоров», — пояснила чиновник.
В настоящее время специалисты устанавливают точную причину смерти.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, на территории России опасным вирусом заражены 1036 человек, что на 196 больше, чем днем ранее. Умерло четыре пожилых пациента в Москве. В мире смертельно опасная инфекция выявлена у более чем 597 тысяч человек.
Столичные власти ввели в Москве карантин для граждан старше 65 лет. Режима самоизоляции с 26 марта по 4 апреля также должны придерживаться лица с хроническими заболеваниями.
25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.
Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.
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