«Мамкин вирусолог»: Адвокат Лолиты с юмором ответил ее супругу на обвинения

Адвокат Лолиты Милявской Сергей Жорин в интервью 5-tv.ru с юмором ответил на заявление ее супруга Дмитрия Иванова о якобы затягивании бракоразводного процесса.

По словам юриста, фитнес-инструктор говорил о предыдущем заседании, а не о вчерашнем. 27 марта суд был закрыт для посетителей и рассматривались только безотлагательные дела.

«Его комментарий касается не вчерашнего заседания, а заседания, которое было до этого. Потому что вчера суд вообще был закрыт. Никто не приезжал вчера — ни Иванов, ни я в рубашке к суду, ни помощники мои. Вчера суд был закрыт, рассматривались только срочные неотложные уголовные дела, связанные с мерой пресечения и так далее. По гражданским делам не рассматривалось вчера вообще ничего», — сказал Сергей Жорин.

Искренне посмеялся Сергей и над заявлением «фитнес-инструктора Иванова» о том, что он использовал обязательный карантин после возвращения из Европы, как повод для переноса даты заседания, а сам при этом якобы разгуливал возле здания суда на холоде в одной рубашке. Особо поразила юриста логическая цепочка оппонента.

«Иванов подумал, как же Жорин пойдет в суд в рубашке — там же надо по улице пройтись. При этом он не принял во внимание, что я на машине и сзади у меня лежит пиджак, пальто, портфель. В отличие от Иванова я не езжу в машине в тулупе, в шапке ушанке и в рукавичках», — не без смеха заявил адвокат Лолиты.

А что касается ухода на карантин, то Сергей пояснил, что ему поступил звонок из приемной председателя суда. В ходе общения Жорину сообщили о поступлении обращения от Дмитрия Иванова. В нем муж Лолиты Милявской указал на то, что юрист посещал Италию и может быть потенциально опасен для окружающих.

«ГПК РФ не предусматривает отстранение от судебного процесса в связи с посещением Италии. В суде меня попросили пойти навстречу и написать ходатайство об отложении, что я и сделал. Утверждения Иванова, что я затягиваю процесс они очень смешные. Иванов теперь я вижу на федеральных каналах эксперт по коронавирусу, мамкин вирусолог, комментирует с важным видом. Но, в данной ситуации он, естественно, как всегда, не прав. Затягивая судебный процесс, он пытается обвинить меня», — заключил Сергей Жорин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что муж Лолиты назвал реальную причину повторного переноса развода и считает, что в суде присутствие юриста не обязательно так как он разводится «не с Жориным, а с Милявской».

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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