Муж Лолиты назвал реальную причину повторного переноса развода

Суд повторно отложил развод Лолиты Милявской и ее супруга Дмитрия Иванова. В СМИ сообщают, что дату проведения бракоразводного процесса перенесли из-за коронавируса. Якобы у адвоката поп-дивы Сергея Жорина еще не подошел к концу период карантина после посещения Италии. Ситуацию прокомментировал муж исполнительницы.

«Да, действительно, коронавирус повлиял на бракоразводный процесс. Но он повлиял таким образом, что этой ситуацией воспользовался адвокат Жорин. Было заседание, он на него не явился, но было два представителя со стороны ответчика. Пока мы были на заседании, Жорин подъехал к зданию суда и сделал видео: „Вот смотрите, я у здания суда!“» — вспоминает муж Лолиты.

Дмитрий Иванов утверждает, что на улице в этот момент было достаточно холодно. Однако Сергей Жорин был одет в одну только рубашку. По мнению мужа Лолиты, адвокат даже не собирался выходить из автомобиля.

«Был заранее спланированный план о том, что его не пускают в здание. По той причине, что цитирую: некий Иванов сделал донос на него, что он вернулся из Италии. И в связи с этим якобы я попросил суд, чтобы его не пустили», — сказал супруг певицы.

Однако Дмитрий Иванов заявил, что никакого «доноса» на адвоката не писал. Мол, тот сам обратился в суд с просьбой перенести заседание из-за того, что срок его карантина после Италии не истек.

Тогда судья поинтересовался у супруга Лолиты — согласен ли он с тем, что развод будет повторно отложен. Такой поворот Иванова категорически не устроил, и он потребовал, чтобы суд был здесь и сейчас. По его мнению, Жорин на заседании вообще был не нужен.

«Два представителя со стороны ответчика есть. Сколько можно ответчиков?! И вообще, мы разводимся не с Жориным, а с Милявской!» — заявил Иванов.

Несмотря на недовольство мужа Лолиты, суд решил перенести судебное заседание на 30 апреля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что коронавирус помешал Лолите и ее мужу развестись в пятницу, 13-го.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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