В ВОЗ заявили об увеличении смертности от COVID-19 в три раза

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили об увеличении смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 втрое. Детали разговора представителей Европейского бюро организации с министрами пяти стран Центральной Азии и России публикует РЕН ТВ.

По данным издания, в ходе своей вступительной речи директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге привел неутешительную статистику, которая показывает особо быстрый рост в Испании, Франции, Германии и Швейцарии - в европейском регионе фиксируется шесть из десяти случаев заражения, а также семь смертей из десяти во всем мире.

Наибольшую тревогу вызывает тот факт, что каждый десятый инфицированный COVID-19 является медицинским работником, что подрывает способность европейских служб здравоохранения осуществлять эффективные ответные меры в борьбе с пандемией.

Клюге подчеркнул, что пандемия COVID-19 является проверкой на прочность всего мирового сотрудничества и выразил уверенность, что она будет побеждена общими усилиями. По его словам, необходимо в борьбе с коронавирусом следовать четырем основным принципам: для достижения максимального воздействия необходима гармонизация усилий и мер, ограничение импорта и экспорта не должно препятствовать перемещению жизненно необходимых материалов, взаимопомощь между странами для обеспечения доступа к необходимым материалам и оборудованию, а также участие в борьбе с коронавирусом всех граждан и всех секторов общества.

По последним данным на 28 марта, случаи заболевания COVID-19 зарегистрированы в 181 стране мира. По данным ресурса Coronavirus-monitor.ru, всего заражено более 622 тысяч человек, из них 28 444 человека погибли.

Число новых случаев заболевания коронавирусом в России за сутки с 27 марта возросло на 228. Еще один человек накануне умер в Москве. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с эпидемией COVID-19. Таким образом общее число зараженных в России достигло 1264 человека в 62 регионах. Выздоровели на данный момент 49, из них за сутки четыре. Официально умерли от COVID-19 четыре человека.

В ВОЗ заявили об увеличении смертности от COVID-19 в три раза 1/1

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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