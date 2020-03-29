Какие действия правительство предпринимает для поддержки населения и бизнеса в стране

Президент России Владимир Путин призвал граждан страны к сплоченности и перед угрозой эпидемии, и перед лицом тех экономических трудностей, которые этой эпидемией вызваны.

«Все меры, которые принимаются и еще будут приняты, сработают, дадут результат, если мы проявим сплоченность, понимание сложности текущей ситуации. Если государство, общество, граждане будут действовать вместе, если сделаем все, что зависит от каждого из нас», — сказал Владимир Путин.

Абсолютно точное в данной ситуации слово — сплоченность. Оно подразумевает, что мы должны выступить одним фронтом, быть едиными в своих взглядах и оценках происходящего, внести свой вклад в общее дело. Независимо от пола и возраста, взглядов, социального или материального статуса.

И поэтому особенно значимыми кажутся еще два предложения Президента. Теперь граждане, общий объем вкладов которых превышает один миллион рублей, будут платить 13% налог на доход. Важный момент, на доход. Не на вклад, как подумали многие.

Вот лежит у вас на счету один миллион рублей. Сейчас средняя годовая ставка по стране — 6%. То есть через год вы получите 60 тысяч рублей. И вот с этих шестидесяти тысяч вам придется заплатить 13% подоходного налога. То есть 7800 рублей. И вот здесь стоит упомянуть о социальной ответственности обеспеченных и богатых людей. Пришло время позаботиться о стране, которая дала вам все. Вы уверенно стоите на ногах. Ваши дела идут в гору. Именно вот в таких, кризисных ситуациях и проверяется способность человека прийти на помощь своей стране.

Так было во все времена. И именно сейчас проявляется тот самый настоящий патриотизм. Не на словах, а на деле. Во многих странах мира процентные доходы облагаются налогом. Только там эти доходы минимальны, ставка в среднем до 1,5%. А у нас, еще раз повторю — 6%. То есть даже с этим новым налогом — доходность остается одной из самых высоких в мире. Инициатива президента принесет в казну по самым скромным подсчетам 150 миллиардов рублей.

«Сразу хочу сказать, что таких вкладов, доля таких вкладов — 1% от всех вкладов, которые имеются в банках. Повторюсь, что речь идет только о налогообложении процентов. Речь не идет о сумме самого вклада», — сказал министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Облагается ваш доход, получаемый по всем вашим вкладам. Не каждый вклад в отдельности, а совокупность ваших вкладов. Поэтому нет смысла дробить ваши вклады», — отметил председатель правления Сбербанка России Герман Греф.

«Налог будет взиматься только на доходы полученные начиная с 1 января 2021 года. То есть все доходы полученные в текущем году не подпадают под это распоряжение. И это произойдет, начиная с 2021 года с уплатой данного налога в 2022 году», — рассказал Андрей Костин — президент-председатель правления банка ВТБ.

И еще одна мера. Это уже касается вывода денег из России. Все доходы (и проценты, и дивиденды) уходящие за рубеж, в офшорные зоны, должны облагаться адекватным налогом. Его еще называют налогом на офшоры. Предлагаемая ставка — 15%. Для сравнения сейчас это всего 2%. В общем очень состоятельным россиянам, выводящим свои миллиарды за границу, придется раскошелиться.

«Это тоже отвечает нашим представлениям — запрос на справедливость. Поскольку всегда конечно кризис больше всего бьет по мало обеспеченным слоям населения, а здесь как раз президент подчеркивает, что те, кто имеют значительные доходы они как бы внесут больше вклад», — считает доктор политических наук, доцент кафедры политического управления факультета политологии СПбГУ Анна Волкова.

«Это очень справедливая вещь. Эти собранные средства, эти 15% от вывода. Если вдруг о такой практике, кто-то не откажется, то они собственно и пойдут на вот те самые меры. На финансовые обеспечения тех мер поддержки граждан. В эту тяжелую кризисную годину», — уверен политолог, директор международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Предложенные решения — непростые. Но что касается тех же офшоров — логичные. Деньги, которые зарабатывались в России — должны здесь и оставаться. С этим сложно поспорить. К тому же дополнительные поступления в бюджет, которые будут получены в результате этих мер, президент предложил направлять на поддержку семей с детьми и безработных.

Да, вряд ли новые меры всерьез отразятся на благосостоянии обеспеченных россиян. Тем более, что государство делает все, чтобы помочь бизнесменам остаться на плаву. Всю прошедшую неделю президент постоянно внимательно следил за ситуацией дел в предпринимательской среде.

В четверг он встретился с бизнесменами лично. Это был долгий и обстоятельный разговор, многие беспокоились о своих работниках. Это в который раз подтверждает тезис о том, что есть в России бизнес с человеческим лицом, социально ответственный.

«То, что я сегодня услышал, что вы, здесь собравшиеся, болеете за свои трудовые коллективы, вы ими дорожите, вы хотите их сохранить, вы занимаетесь не только бизнесом, но и благотворительностью, тесно работаете с неправительственными организациями и исходите из конкретной ситуации, которая складывается в стране, и с доходами граждан, думаете об этом — это самая главная практическая жизнь, и ваша работа с людьми, со своими коллективами, и результаты этой работы, социально ориентированные результаты. Они и будут создавать у наших людей, у наших граждан, у нашего народа абсолютно верное представление о том, что предприниматель — это тоже человек труда», — сказал президент России Владимир Путин.

И помимо уже озвученных во время обращения предложений по поддержке бизнеса в кабмине сейчас разрабатываются дополнительные. Тут и беспроцентные кредиты на выплату зарплат, и обещание помочь в переговорах по отсрочке оплаты аренды.

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