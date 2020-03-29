Закованная в железные доспехи Зена — один из самых ярких образов 90-х годов. Роль Люси Лоулесс в сериале «Зена — королева воинов» получила случайно и явно не подозревала, что проект ей подарит мировую славу и любовь фанатов. Сейчас о жизни главной героини почти ничего не слышно, однако 5-tv.ru сделал подборку актеров легендарного проекта, чтобы узнать, как сложились судьбы артистов, прославившихся благодаря сериалу.

Люси Лоулесс

Впервые в роли Зены она появилась в сериале «Удивительные странствия Геракла», причем там она предстала в амплуа злодейки. Изначально на эту роль претендовала другая актриса — Ванесса Эйнджел, однако за пару дней до съемок она внезапно заболела, и продюсеры заменили ее на Лоулесс. И не прогадали. Актриса точно попала в образ. Сама Люси признавалась, что за шесть лет сроднилась со своей героиней.

«Я скучаю по этому персонажу. Она была таким вызовом. Каждый день был невероятно приземленным с момента окончания сериала», — рассказывала звезда.

Сериал подарил Люси и новую любовь. На съемках она познакомилась с продюсером Робом Тапертом, ради отношений с которым даже развелась с отцом своей дочери Дэйзи. В 2018-м Таперт и Лоулесс отметили 20-летие брака. Сейчас супруги воспитывают двух общих сыновей.

Сейчас Люси продолжает заниматься творчеством и сниматься в новых проектах.

Рене О’Коннер

Рене очень рано начала карьеру на телевидении: уже в 16 лет она снималась в эпизодах сериалов и появлялась в рекламных роликах. В «Зене — королеве воинов» О’Коннер исполнила роль Габриэль, верную подругу и спутницу главной героини.

Во время съемок шоу Рене вышла замуж за бизнесмена Стива Мьюира. В 2001 году у влюбленных родился сын Майлз, но появление мальчика на свет не укрепило их отношения, и уже в 2005-м пара развелась.

Сейчас Рене снимается редко: большую часть свободного времени она посвящает изобразительному искусству и благотворительности.

Кевин Смит

Он исполнил роль Бога Ареса. Интересно, что его персонаж должен был появиться лишь в нескольких эпизодах. Однако он так полюбился зрителям, что Арес стал чуть ли не ведущим мужским героем шоу.

В 90-х Кевин сыграл несколько заметных ролей в телевизионных проектах Новой Зеландии. После выхода популярного сериала его слава вышла далеко за пределы родины. Однако долго наслаждаться успехом Смит не смог: в 2002 году актер получил серьезную травму головы во время съемок в Китае. Врачи несколько дней боролись за жизнь звезды, но спасти его не удалось. Кевин скончался в возрасте 38 лет. У него осталось трое детей.

Кевин Сорбо

Многие поклонники до сих пор утверждают, что актер, исполнивший роль сына Зевса, смог воплотить эталонный образ Геракла. Самому же артисту роль подарила еще и счастье в личной жизни. Во время работы над очередным проектом про древнегреческого героя он познакомился с будущей супругой Сэм Дженкинс. Влюбленные вместе до сих пор и воспитывают троих детей.

«У меня два сына и дочь. Раньше им очень нравилось рассказывать, что их папа — Геракл. Иногда мы даже смотрели сериал вместе. Тогда дети тоже мечтали стать актерами», — признавался Кевин.

После окончания съемок в «Удивительных приключениях Геракла» Сорбо получил еще одну главную роль в проекте «Андромеда». Сейчас Кевин играет эпизодические роли в фильмах и сериалах.

Тед Рэйми

Благодаря его харизме второстепенный персонаж Джоксер стал одним из любимцев зрителей. Несуразный паренек, попадающий в нелепые ситуации, стал верным спутником Зены и Габриэль. Как и Люси Лоулесс, Тед получил эту роль неслучайно. Исполнительным продюсером сериала был его брат — режиссер Сэм Рэйми, который снял трилогию «Зловещие мертвецы».

После окончания съемок в «Зене — королеве воинов», Рэйми продолжил появляться в популярных проектах, но главные роли ему редко отдавали. Сейчас Теду 54 года, а его фильмография насчитывает практически 100 кинолент.

Александра Тайдингс

Александра впервые появилась в роли греческой богини Афродиты в сериале про странствия Геракла. Попав в «Зену — королеву воинов» артистка исполнила свою мечту — стала популярной. Правда, после окончания работы в проекте актриса почти пропала с экранов. После рождения дочери в середине 2000-х Александра решила завершить творческую карьеру. Вместо этого она стала преподавать рок-н-ролл и йогу в Вашингтоне.

В 2018 году актриса впервые за долгое время появилась на экране в фильме «Почка», но проект так и не стал популярным. В личной жизни у Александры все отлично — она замужем за Беном Луццатто, вместе с которым и воспитывает дочерей.

Хадсон Лейк

Для Хадсон Лейк работа над сериалом «Зена — королева воинов» тоже стала прорывом. Ее Каллисто считалась главной злодейкой, хотя иногда она и совершала добрые поступки.

До середины 2000-х артистка периодически появлялась в полнометражных фильмах и сериалах, но ее работы редко удостаивались высоких отзывов от критиков. Когда актерская профессия перестала приносить достаточный доход, Хадсон начала подрабатывать инструктором йоги в Лос-Анджелесе. Сейчас актриса продолжает работать в одном из фитнес-центров Калифорнии.

Майкл Херст

Также известен широкому зрителю по сериалу «Удивительные странствия Геракла», в котором он сыграл лучшего друга главного героя Иолая. В «Зене — королеве воинов» Майкл появлялся в нескольких эпизодах вместе с экранным партнером Кевином Сорбо. Спустя время он сменил амплуа и выступил постановщиком нескольких эпизодов шоу про Зену, а позднее работал над проектом «Спартак: Кровь и песок». Артист признавался, что его гораздо больше интересует режиссура и продюсирование.

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