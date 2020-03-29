Видео обращения патриарха Кирилла к прихожанам в связи с коронавирусом
Глава РПЦ призвал не приходить в храмы и напомнил о подвиге святой Марии Египетской, которая показала, что спастись можно в уединении без посещения храма.
Закрыть
Смотрите также:
Джуна предрекла трем знакам зодиака счастливую жизнь
«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 марта, для всех знаков зодиака
Что уберегло Россию от массового заражения коронавирусом
«Королева»: Дженнифер Лопес поделилась с фанатами новым предметом своей гордости
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 марта, для всех знаков зодиака
Евгений Петросян прокомментировал информацию о рождении ребенка
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 23 марта, для всех знаков зодиака
Что можно и категорически нельзя делать 23 марта в день Василисы Указательницы
ТОП-3 знаков зодиака, которым просто на роду написано быть красивыми
Фото, видео: 5-tv.ru
Не приходить в храмы, пока в мире распространяется коронавирус, призвал православных россиян Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время воскресной проповеди в столичном храме Христа Спасителя.
«Я призываю вас, мои дорогие, в ближайшие дни, пока не будет особого патриаршего благословения, воздержаться от посещения храмов. И если кто-то вам что-то скажет, напомните пример Марии Египетской. У нас другого ответа нет», — сказал он.
Глава РПЦ отметил, что 51 год, проповедуя с кафедр, призывает людей приходить в храмы, посвятил этому призыву всю свою жизнь, поэтому произнести эти слова сегодня ему очень трудно. Но он напомнил пример святой Марии Египетской, которая, проведя много лет в пустыне, показала, что спастись можно и без посещения храма.
«Я наверное никогда бы этого не сказал, если бы не удивительный, спасительный пример святой Марии Египетской, которая именно в течение этой недели прославляется церковью… Да поможет ее пример уединения осознать и нам важность уединения в наших личных пустынях, в наших квартирах», — сказал патриарх.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, следующая неделя — с 30 марта по 3 апреля указом президента объявлена в России нерабочей. Граждан призывают оставаться дома и воздержаться от посещения публичных мест, в том числе и храмов. А пока в сети появился объединяющий всех хэштег - #молитесьдома.
25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.
Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 29 мар
- Анастасия Решетова готова пожертвовать своим бизнесом ради безопасности
- 29 мар
- В Москве пациентка с COVID-19 сбежала из Коммунарки и пришла к соседям
- 29 мар
- В Псковской области умер пациент с диагнозом коронавирус
- 29 мар
- Психология изоляции: российские семьи готовятся к испытанию карантином
- 29 мар
- Захарова призвала «оболваненных» богатых эмигрантов уважать Россию и ее народ
- 29 мар
- Песков опроверг переход на «удаленку», но интервью дал дистанционно
- 29 мар
- «Третий день без укладки»: Ксения Собчак перестала следить за собой на карантине
- 29 мар
- Участников встреч с Путиным заранее тестируют на коронавирус
- 29 мар
- В Москве около 40% пациентов с COVID-19 на ИВЛ моложе 40 лет — оперштаб
- 29 мар
- Выздоровевшая Ольга Куриленко ответила на самые волнующие вопросы про СОVID-19
Читайте также
35%
-0.99 85.74
-0.22
Нашли ошибку?