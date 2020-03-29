Видео обращения патриарха Кирилла к прихожанам в связи с коронавирусом

Не приходить в храмы, пока в мире распространяется коронавирус, призвал православных россиян Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время воскресной проповеди в столичном храме Христа Спасителя.

«Я призываю вас, мои дорогие, в ближайшие дни, пока не будет особого патриаршего благословения, воздержаться от посещения храмов. И если кто-то вам что-то скажет, напомните пример Марии Египетской. У нас другого ответа нет», — сказал он.

Глава РПЦ отметил, что 51 год, проповедуя с кафедр, призывает людей приходить в храмы, посвятил этому призыву всю свою жизнь, поэтому произнести эти слова сегодня ему очень трудно. Но он напомнил пример святой Марии Египетской, которая, проведя много лет в пустыне, показала, что спастись можно и без посещения храма.

«Я наверное никогда бы этого не сказал, если бы не удивительный, спасительный пример святой Марии Египетской, которая именно в течение этой недели прославляется церковью… Да поможет ее пример уединения осознать и нам важность уединения в наших личных пустынях, в наших квартирах», — сказал патриарх.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, следующая неделя — с 30 марта по 3 апреля указом президента объявлена в России нерабочей. Граждан призывают оставаться дома и воздержаться от посещения публичных мест, в том числе и храмов. А пока в сети появился объединяющий всех хэштег - #молитесьдома.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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