Мишустин назвал меры поддержки предпринимателей и отраслей бизнеса во время пандемии коронавируса
Премьер-министр дал поручения Минпромторгу и другим министерствам следить за финансовой ситуацией в различных сферах жизни.
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Фото, видео: Известия / Павел Бедняков; 5-tv.ru
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал на заседании Кабмина, какие меры поддержки будут разработаны в ближайшее время для предприятий, которые несут убытки из-за карантина во время пандемии коронавируса.
По словам главы правительства, Сбербанк и ВТБ получат уже в ближайшие дни гарантии на 20 миллиардов рублей для кредитования предприятий малого и среднего бизнеса. Также предпринимателям дадут отсрочку на платежи по уже взятым кредитам на полгода.
Одной из самых пострадавших от карантинных мер из-за пандемии Мишустин назвал транспортную отрасль. Поэтому предприятиям в сфере авто и авиапрома, а также представителям туротрасли будет оказана адресная поддержка. Кроме того, помощь будет оказана предпринимателям в сфере общепита и развлечений. Готовятся меры и по поддержанию сферы бытовых услуг, а также культуры и спорта.
Премьер-министр также поручил осуществлять постоянный мониторинг финансового состояния системообразующих организаций в России.
«Я подписал распоряжение, согласно которому Минпромторг и другие министерства должны заниматься отслеживанием их состояния, и это очень важно — учесть риски для каждой из этих отраслей и своевременно на них отреагировать», — заявил глава кабинета министров.
Ранее 5-tv.ru сообщал, какие меры поддержки на период пандемии будут оказаны населению России в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина.
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