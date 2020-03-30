Средства будут распределены между 77 регионами.

Фото: Известия / Алексей Агарышев

Тема:
Эпидемия коронавируса

Россия выделит более 33 миллиардов рублей для создания новых койко-мест в больницах. Средства будут распределены между 77 регионами. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил на встрече с вице-премьерами. Минздраву поручено оперативно определить медицинские организации, на базе которых будут развернуты инфекционные койки.

По словам главы Кабмина, президент РФ и правительство делают все возможное, чтобы все заболевшие коронавирусом в регионах получали своевременную медицинскую помощь.

Вице-премьеру Татьяне Голиковой было дано указание принять все меры, чтобы не допустить распространения COVID-19.

В настоящее время, по данным Роспотребнадзора, под подозрением на COVID-19 находятся 194353 человека. Всего под медицинским наблюдением за истекший период находились 292 877 человек. 32 инфицированных в разных регионах находятся в тяжелом состоянии.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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