Девушка на Porsche протаранила джип в Пушкине — видео момента
Виновница ДТП влетела на полной скорости в появившийся на перекрестке джип.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Horst Galuschka; 5-tv.ru
В городе Пушкин девушка на автомобиле Porsche протаранила джип. Как стало известно 5-tv.ru, в результате столкновения машин пострадали три человека.
ДТП произошло в ночь на 30 марта на пересечении Октябрьского бульвара и Оранжерейной улицы и попало на камеры наблюдения. На кадрах видно, как Porsche вылетает на дорогу на красный свет и врезается в джип. От столкновения машины разлетаются в разные стороны.
Отмечается, что 19-летняя виновница ДТП получила легкие травмы, пассажир джипа — средней тяжести, водитель — крайне тяжелые.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что легковушка протаранила маршрутку на юге Петербурга.
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