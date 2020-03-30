В городе Пушкин девушка на автомобиле Porsche протаранила джип. Как стало известно 5-tv.ru, в результате столкновения машин пострадали три человека.

ДТП произошло в ночь на 30 марта на пересечении Октябрьского бульвара и Оранжерейной улицы и попало на камеры наблюдения. На кадрах видно, как Porsche вылетает на дорогу на красный свет и врезается в джип. От столкновения машины разлетаются в разные стороны.

Отмечается, что 19-летняя виновница ДТП получила легкие травмы, пассажир джипа — средней тяжести, водитель — крайне тяжелые.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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