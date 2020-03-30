В России за сутки коронавирусом заразились 302 человека

За последние сутки на территории России выявлено 302 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 35 регионах. Об этом говорится в официальном докладе Оперативного штаба.

Наибольшее количество пациентов, госпитализированных с подтвержденным COVID-19, как и ранее, отмечено в Москве — 212 человек. На втором месте по числу заболевших за последние 24 часа оказалась Республика Коми — 15 новых случаев. В Санкт-Петербурге коронавирус диагностировали у восьми граждан, в Подмосковье — у семи. В Бурятии и Архангельской области — пять и четыре случая соответственно. По три пациента с коронавирусом госпитализировано в Белгородской, Кировской и Псковской областях, Дагестане и Адыгее.

Кроме того, по два новых случая заражения COVID-19 зафиксировано в Ивановской, Владимирской, Рязанской, Ленинградской, Мурманской, Вологодской, Саратовской и Челябинских областях, Кабардино-Балкарии, Пермском и Красноярском краях, а также на территории республики Марий Эл.

По одному новому пациенту с подтвержденным коронавирусом госпитализировано в Тверской, Калужской, Липецкой, Тульской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской и Новосибирской областях, Хакасии, Калмыкии и Ставропольском и Алтайском краях.

Таким образом, всего по состоянию на 13.00 30 марта на территории Российской Федерации диагностировано 1836 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 71 регионе. Из них уже выздоровели 66 жителей страны.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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