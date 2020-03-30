В России зафиксирована десятая смерть больного с коронавирусом. Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспотребнадзора, пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончался во Владимирской области. Что стало причиной смерти пока не известно.

По данным Оперативного штаба, на 30 марта в России коронавирусной инфекцией заражены 1836 человек.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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