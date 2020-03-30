В Петербурге скончался пациент с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Северной столицы Александра Беглова.

«Вскрытие показало, что еще один человек, который ушел из жизни, был инфицирован коронавирусной инфекцией. Итого в Санкт-Петербурге на сегодняшний день два человека, которые ушли из жизни с этим диагнозом», — заявил глава Петербурга на совещании с членами городского правительства.

Что стало причиной летального исхода пока не известно.

Это одиннадцатая смерть среди инфицированных COVID-19, зафиксированная в России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во Владимирской области скончался пациент с коронавирусной инфекцией.