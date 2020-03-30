Особые правила карантина вступают в силу в Ленобласти
Граничащий с Петербургом город Мурино, в котором проживают 40 тысяч человек, будет закрыт.
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Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
В Ленинградской области через несколько часов вступят в силу особые правила, обусловленные карантином из-за коронавируса. Соответствующее распоряжение озвучил глава региона Александр Дрозденко.
Губернатор обратил внимание, что, несмотря на требование властей оставаться дома на самоизоляции, в начале объявленной нерабочей недели из Северной столицы в область отправились, «по самым скромным расчетам», около миллиона горожан. Для предотвращения распространения опасной инфекции вводится, в том числе:
- прекращение планового приема в стационарах, фельдшерско-акушерских пунктах, амбулаториях и поликлиниках, за исключением острых состояний;
- запрет розничной торговли, кроме продуктов питания, сотовой связи, зоотоваров, газомоторного топлива, аптек и дистанционных продаж;
- запрет на оказание услуг, кроме медицинских, социальных на дому, транспортных, авторемонтных, ветеринарных, ритуальных и дистанционных;
- запрет на посещение лесов и ведение охоты.
Кроме того, дважды в неделю должна проводиться дезинфекция улиц, общественных пространств, дворов. В местах проживания временной рабочей силы вводится карантин. Несовершеннолетние дети без сопровождения родителей не могут находиться на улице. Также рекомендовано не посещать объекты молитв и богослужений. Жители старше 65 лет и страдающие определенными заболеваниями обязаны соблюдать режим самоизоляции.
Ленобласть будет разбита на 220 квадратов, которые будут контролироваться с помощью ГИБДД, Росгвардии и народных дружин, отметил Дрозденко. Будут закрыты алкомаркеты и табачные лавки.
Новые меры вступят в силу с 00:00 31 марта.
Кроме того, граничащий с Петербургом город Мурино с населением 40 тысяч человек закрыт на въезд и выезд. Здесь ранее были выявлены два случая заражения коронавирусом. На его территории находится единственная станция метро Петербургского метрополитена — «Девяткино», которая расположена вне границ Северной столицы. Большинство жителей Мурино работают в Петербурге.
Ранее Александр Дрозденко заявил, что передвижение жителей Ленобласти будет ограничено пределами одного муниципального района, а передвижение жителей других регионов, в частности, Санкт-Петербурга, приехавших на дачи в Ленобласть, будет ограничено границами одного сельского поселения.
25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.
Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.
Полезная информация:
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Единая горячая линия: 8 800 2000 112
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