В Ленобласти ужесточили меры безопасности на фоне ситуации с COVID-19
Теперь передвижение жителей будет строго ограничиваться пределами одного муниципального района.
Фото: www.globallookpress.com / Hennadii Minchenko
С 30 марта на территории Ленинградской области вводятся дополнительные ограничения, связанные с большим риском заражения коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы региона Александра Дрозденко.
В соответствии с новым распоряжением, передвижение жителей Ленобласти будет ограничено пределами одного муниципального района, а передвижение жителей других регионов, в частности, Санкт-Петербурга, приехавших на дачи в Ленобласть, будет ограничено границами одного сельского поселения. Кроме того, вводится запрет на самостоятельное передвижение несовершеннолетних без сопровождения взрослых.
В числе прочего, власти региона настоятельно рекомендуют иметь при себе документ, удостоверяющий личность, в случае выхода из дома.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Москвы и Подмосковья также ввели режим всеобщей самоизоляции. Согласно документу, теперь выйти из дома можно только в исключительных случаях: из-за нужды в экстренной медицинской помощи; прямой угрозы жизни и здоровью; ради поездки на работу; похода в продуктовый магазин, банк или салон связи; выгула домашних животных; выноса мусора.
По данным Оперативного штаба на утро 30 марта, в России за сутки подтверждено 270 новых случаев заражения COVID-19. Общее число больных достигло 1534 человек. Скончались — восемь.
25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.
Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.
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