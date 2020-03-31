«Старая никому не нужная дева»: Екатерина Варнава о перспективе замужества

Екатерина Варнава во время прямого эфира на YouTube c журналистом Сергеем Минаевым рассказала о перспективах замужества и высказала предположения о том, когда закончится эпидемия коронавируса.

Несмотря на длительные отношения с танцором Константином Мякиньковым и полученное от него предложение руки и сердца, звезда Comedy Woman уверена, что ей уже поздно выходить замуж.

«Для меня сам брак не так актуален сегодня, потому что я самодостаточная. И если иногда чувствую себя максимально одинокой и незащищенной, это абсолютно мои проблемы, так называемый ПМС. Я поняла, что не создана для брака. Возможно, кто-то поймет так: в свое время меня не позвали замуж, и я старая никому не нужная дева. И это тоже правда», — призналась Екатерина Варнава.

Звезда Comedy Woman отметила, что ее мать вышла замуж за отца в 18 лет и прожила с ним 55 лет. Екатерина Варнава уверена, что такого мужчину ей встретить не суждено.

В настоящее время юмористка и ее возлюбленный соблюдают режим самоизоляции, и их абсолютно не смущает происходящее. Парочка наслаждается общением и разгребает накопившиеся из-за насыщенного графика дела.

Помимо прочего, Екатерина Варнава поделилась рассуждениями матери об эпидемии коронавируса. Близкий человек знаменитости имеет непосредственное отношение к медицине и считает, что сложившаяся неблагополучная ситуация продлится еще долго.

«Она настаивает на том, что если все пойдет по хорошему сценарию, то это должно закончиться через месяц. Не рассчитывайте на то, что это будет неделя… А при плохом — три-четыре месяца», — уверена Екатерина Варнава.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что шоумен Александр Гудков неоднократно видел Екатерину Варнаву голой.