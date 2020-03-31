Режим самоизоляции ввели в 26 российских регионах

По последним данным Оперативного штаба, COVID-19 заражены более 1800 человек.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Вслед за Москвой в более чем в двух десятках регионов России ввели режим повышенной готовности — это Петербург, Ленинградская, Новгородская, Тюменская и Саратовская области.

Список постоянно пополняется. Размах всероссийский — от Якутии до Калининградской области.

Количество инфицированных россиян превысило отметку в 1800 человек. По официальным данным, скончались девять человек.

А несколько часов назад стало известно, что в Москве умерли еще четыре пациента, в Подмосковье — один. Об этом сообщили в региональном Оперативном штабе.

По стране за последние сутки — 302 зараженных, большинство — в Москве. И это — не привезенные случаи, а контактные.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин поручил обеспечить выполнение мер по борьбе с коронавирусом.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
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