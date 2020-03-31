Первый день карантина: как живет Мурино в Ленобласти после введения режима самоизоляции
Жесткие меры власти приняли после того, как жители сами показали, как весело они не соблюдают карантин.
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Фото, видео: ВКонтакте @anton_galakhov; 5-tv.ru
В режим полной самоизоляции перешел и город Мурино в Ленобласти. На тотальном карантине — порядка 100 тысяч человек.
Въезд и выезд из города разрешен только в случае крайней необходимости. Власти таким образом решили пресечь любые попытки использовать выходную неделю для прогулок и отдыха на природе.
Хотя ограничения сейчас вводят по всей стране, для многих жителей такие жесткие меры стали шоком. Да и власти, как выяснилось, были не совсем готовы к изоляции.
Из карантинной зоны репортаж Светланы Бобруенко.
Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.
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