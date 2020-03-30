Коронавирус в России и мире: актуальные данные на вечер 30 марта

Погибшие и пострадавшие на 30 марта

Число зараженных вирусом COVID-19 во всем мире, по данным статистического сайта Сoronavirus-monitor.ru, достигло 753 тысяч 782 человек. Болезнь унесла 36 тысяч 235 жизнь (за сутки умерли 2277 человека), 158 тысяч 705 человек вылечились.

По информации Всемирной организации здравоохранения, коронавирус нового типа COVID-19 распространился на более, чем 181 стран.

По статистике, самые высокие риски из-за COVID-19 — у пожилых людей, особенно с серьезными сопутствующими заболеваниями.

Ситуация в России

За сутки в России выявлено 305 новых случаев заражения коронавирусом в 71 регионе. Общее число заразившихся на данную минуту составляет 1 839 человек.

В лидерах остается по прежнему Москва — 1226 человек, в Московской области — 119, в Санкт-Петербурге — 50, в Свердловской области — 50, республике Коми — 22. Кроме того, этот вирус зафиксирован в Краснодарском крае, республике Бурятия, Ивановской области и ряде других регионов.

Сообщается, что основная часть заболевших посещали страны, где распространился коронавирус, около 20% всех зараженных — контактным путем в России. Все заболевшие госпитализированы и содержатся в инфекционных боксах. 72 человека выздоровели.

Общее число погибших от коронавируса в России достигло 11.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Ситуация в мире

Италия лидирует по числу зараженных коронавирусом — 97 689 человек. Умерли 10 779, выздоровели 13 030.

Далее следует Испания, в которой зарегистрирован 85 195 случай заражения. Жертвами пандемии стали 7 340 человек, выздоровели 16 780.

На третьем месте оказалась Германия, где заразились 63 929 жителей. Умерли 560 человек, выздоровели 14 792.

Погибшие и пострадавшие на 28 марта

Число зараженных вирусом COVID-19 во всем мире, по данным статистического сайта Сoronavirus-monitor.ru, достигло 555 тысяч 100 человек, из них 1034 находятся в тяжелом состоянии. Болезнь унесла 25 тысяч 392 жизни (за сутки умерли 2401 человека), 128 тысяч 469 человек вылечились.

По информации Всемирной организации здравоохранения, коронавирус нового типа COVID-19 распространился на более, чем 170 стран.

По статистике, самые высокие риски из-за COVID-19 — у пожилых людей, особенно с серьезными сопутствующими заболеваниями.

Ситуация в России

За сутки в России выявлено 196 новых случаев заражения коронавирусом в 16 регионах. Общее число заразившихся на данную минуту составляет 1040 человек.

Впервые диагнозы были поставлены в Мордовии (два случая) и Дагестане (один). В лидерах остается по прежнему Москва — 157 случаев. Резко возросло количество заболевших в республике Крым — 12, на третьем месте Московская область — восемь. В Волгоградской области COVID-19 диагностирован у трех человек. По два в Чечне и Удмуртии, а также в Самарской области. По одному человеку — в Ивановской, Орловской, Тульской, Ярославской, Ростовской, Кировской, а также республике Татарстан.

Сообщается, что основная часть заболевших посещали страны, где распространился коронавирус, около 20% всех зараженных — контактным путем в России. Все заболевшие госпитализированы и содержатся в инфекционных боксах. 47 человек выздоровели.

Общее число погибших от коронавируса в России достигло четырех. Все они пожилого возраста. За последние сутки умерло двое.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Ситуация в мире

Резко на первое место по количеству зараженных вышли США. За последние сутки количество заболевших резко выросло на почти 20 тысяч человек. Всего выявлено более 93 тысяч зараженных, скончались на сегодняшний день 1374 человека. При этом Штаты продолжают удерживать достаточно низкий процент смертности — 1,47%.

На втором месте Италия. Там коронавирусом заразились уже почти 86,5 тысяч человек, умерли более 9,1 тысячи. В этой стране самая высокая смертность от этого заболевания в мире — 10,55%.

На третьем месте расположился Китай, который долгое время удерживал рост количества зараженных. Однако за последние сутки оно увеличилось на 300 человек и достигло более 81,7 тысяч, более 74,7 тысяч — выздоровели, три тысячи 292 заболевших скончались.

На четвертом месте — Испания. Более 64 тысяч зараженных, из них умерли почти пять тысяч. В стране сохраняется высокая смертность — 7,55%. А также очень много зараженных среди медиков.

Замыкает пятерку лидеров Германия — более 47,6 тысяч зараженных, 286 человек скончались.

Погибшие и пострадавшие на 26 марта

Число зараженных вирусом COVID-19 во всем мире, по данным статистического сайта Сoronavirus-monitor.ru, достигло 506 тысяч 953 человека, из них 1235 находятся в тяжелом состоянии. Болезнь унесла 22 тысяч 991 жизнь (за сутки умерли 3237 человека), 114 тысяч 469 человек вылечились.

По информации Всемирной организации здравоохранения, коронавирус нового типа COVID-19 распространился на более, чем 170 стран.

По статистике, самые высокие риски из-за COVID-19 — у пожилых людей, особенно с серьезными сопутствующими заболеваниями.

Ситуация в России

За сутки в России выявлен 178 новых случая заражения коронавирусом в 18 регионах. Общее число заразившихся на данную минуту составляет 844 человека.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, в лидерах остается по прежнему Москва — 136 случаев. В Свердловской области — семь, в Петербурге и Пермском крае по пять, в республике Саха — четыре. По три случая зафиксировано в Ставропольском и Красноярском краях, а также республике Татарстан и Челябинской области, по два в Псковской, Самарской областях и Ханты-Мансийском автономном округе, а также впервые в республике Бурятия. По одному случаю в республике Хакасия, Кемеровской, Новосибирской и Томской областях, а также в Хабаровском крае.

Сообщается, что все заболевшие в последние две недели посещали страны, где распространился коронавирус. Они госпитализированы и содержатся в инфекционных боксах. 39 человек выздоровели.

Есть и первые погибшие от коронавируса. Накануне в Москве скончались два пожилых пациента.

Ситуация в мире

Больше всего инфицированных по-прежнему в Китае — чуть более 81,4 тысячи, более 73 тысяч — выздоровели, три тысячи 281 заболевших скончались. Пандемия в Поднебесной практически остановилась. За последние несколько дней заразился один человек.

Италия опасно приблизилась к первой строчке по количеству заболевших. Там коронавирусом заразились уже более 80,5 тысяч человек, умерли более 8,1 тысячи. В этой стране самая высокая смертность от заболевания в мире — 10,13%.

США четвертый день уверенно занимают третье место по количеству зараженных новым вирусом. Однако за последние сутки количество заболевших резко выросло на более, чем 20 тысяч человек. Выявлено — более 74,6 тысяч зараженных, скончались на сегодняшний день 1073 человека. При этом штаты продолжают удерживать достаточно низкий процент смертности — 1,43%

На четвертое место по числу заразившихся несколько дней назад опустилась Испания — более 56,1 тысяч, из них умерли чуть более четырех тысяч. В стране сохраняется высокая смертность — 7,27%. А также очень много зараженных среди медиков.

Замыкает пятерку лидеров Германия — почти 43,5 тысяч зараженных, 229 человек скончались.

Погибшие и пострадавшие на 25 марта

Число зараженных вирусом COVID-19 во всем мире, по данным статистического сайта Сoronavirus-monitor.ru, достигло 438 тысяч 854 человека, из них 1399 находятся в тяжелом состоянии. Болезнь унесла 19 тысяч 754 жизни (за сутки умерли 2552 человека), 108 тысяч 252 человек вылечились.

По информации Всемирной организации здравоохранения, коронавирус нового типа COVID-19 распространился на 171 страну.

По статистике, самые высокие риски из-за COVID-19 — у пожилых людей, особенно с серьезными сопутствующими заболеваниями.

Ситуация в России

За сутки в России выявлен 163 новых случая заражения коронавирусом в 19 регионах. Общее число заразившихся составило 666 человек.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, все новые заболевшие за последние сутки были выявлены в Москве и Московской области, Калининградской, Нежегородской, Тульской областях, республиках — Коми, Якутия, Кабардино-Балкария, а также в ряде других регионов.

Сообщается, что все заболевшие в последние две недели посещали страны, где распространился коронавирус. Они госпитализированы и содержатся в инфекционных боксах. 36 человек выздоровели.

Ситуация в мире

Больше всего инфицированных по-прежнему в Китае — чуть более 81,4 тысячи, более 73 тысяч — выздоровели, три тысячи 281 заболевших скончались. Пандемия в Поднебесной практически остановилась. За последние несколько дней заразился один человек.

В Италии коронавирусом заразились уже более 69 тысячи человек, умерли почти семь тысяч. В этой стране самая высокая смертность от заболевания — 9,85%.

США третий день уверенно занимают третье место по количеству зараженных новым вирусом. Выявлено — почти 54,5 тысяч зараженных, скончались на сегодняшний день 774 человека. Штаты продолжают удерживать достаточно низкий процент смертности — 1,42%

На четвертое место по числу заразившихся опустилась Испания — более 47,6 тысяч, из них умерли почти 3,5 тысячи. При этом в стране сохраняется высокая смертность — 7,32%. А также очень много зараженных среди медиков.

Замыкает пятерку лидеров Германия — более 33,5 тысяч зараженных, 164 человека скончались.

Погибшие и пострадавшие на 24 марта

Число зараженных вирусом COVID-19 во всем мире, по данным статистического сайта Сoronavirus-monitor.ru, достигло 393 тысячи 837 человек, из них чуть более полутора тысяч находятся в тяжелом состоянии. Болезнь унесла 17 тысяч 202 жизни (за сутки умерли 1824 человека), 101 тысяча 97 человек вылечились.

По информации Всемирной организации здравоохранения, коронавирус нового типа COVID-19 распространился на 171 страну.

По статистике, самые высокие риски из-за COVID-19 — у пожилых людей, особенно с серьезными сопутствующими заболеваниями.

Ситуация в России

За сутки в России выявлен 64 новых случая заражения коронавирусом в 17 регионах. Общее число заразившихся составило 502 человека.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, все новые заболевшие за последние сутки были выявлены в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской, Калининградской, Ленинградской областях, республиках — Крым, Татарстан, а также в ряде других регионов.

Сообщается, что все заболевшие в последние две недели посещали страны, где распространился коронавирус. Они госпитализированы и содержатся в инфекционных боксах. 24 человека выздоровели.

Ситуация в мире

Больше всего инфицированных по-прежнему в Китае — чуть более 81,4 тысячи, более 73 тысяч — выздоровели, три тысячи 277 заболевших скончались.

В Италии коронавирусом заразились уже почти 64 тысячи человек, умерли более шести тысяч. В этой стране самая высокая смертность от заболевания — 9,5%.

США поднялись на третье место по количеству зараженных новым вирусом. Выявлено — более 46 тысяч зараженных, скончались на сегодняшний день 583 человека.

На четвертое место по числу заразившихся опустилась Испания — более 39 тысяч, из них умерли более 2,8 тысячи. При этом в стране сохраняется высокая смертность — 7,05%.

Замыкает пятерку лидеров Германия — более 31,5 тысячи зараженных, 144 человека скончались.

Погибшие и пострадавшие на 23 марта

Число зараженных вирусом COVID-19 во всем мире, по данным статистического сайта Сoronavirus-monitor.ru, достигло 355 тысяч 536 человек, из них почти 1,8 тысячи находятся в тяжелом состоянии. Болезнь унесла 15 тысяч 378 жизней (за сутки умерли 1878 человек), 99 тысяч 308 человек вылечились.

По информации Всемирной организации здравоохранения, коронавирус нового типа COVID-19 распространился на 169 стран.

По статистике, самые высокие риски из-за COVID-19 — у пожилых людей, особенно с серьезными сопутствующими заболеваниями.

Ситуация в России

За сутки в России выявлен 71 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заразившихся составило 438 человек.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, все новые заболевшие за последние сутки были выявлены в Москве.

Сообщается, что все заболевшие в последние две недели посещали страны, где распространился коронавирус. Они госпитализированы и содержатся в инфекционных боксах. 20 человек выздоровели.

Ситуация в мире

Больше всего инфицированных по-прежнему в Китае — чуть более 81,4 тысячи, почти 73 тысячи — выздоровели, три тысячи 270 заболевших скончались.

В Италии коронавирусом заразились уже более 59 тысяч человек, умерли почти пять с половиной тысяч. В этой стране самая высокая смертность от заболевания — 9%.

США поднялись на третье место по количеству зараженных новым вирусом. Выявлено — почти 35,5 тысяч зараженных, скончались на сегодняшний день 462 человека.

На четвертое место по числу заразившихся опустилась Испания — более 33 тысяч, из них умерли более 2,2 тысячи. При этом в стране сохраняется высокая смертность — 6,59%.

Замыкает пятерку лидеров Германия — почти 26,2 тысячи зараженных, 111 человек скончались.

Погибшие и пострадавшие на 22 марта

Число зараженных вирусом COVID-19 во всем мире, по данным статистического сайта Сoronavirus-monitor.ru, превысило 317 тысяч человек, из них более 1,8 тысячи находятся в тяжелом состоянии. Болезнь унесла более 13,5 тысячи жизней (за сутки умерли 472 человека), около 95,6 тысячи человек вылечились.

По информации Всемирной организации здравоохранения, коронавирус нового типа COVID-19 распространился на 169 стран.

По статистике, самые высокие риски из-за COVID-19 — у пожилых людей, особенно с серьезными сопутствующими заболеваниями.

Ситуация в России

За сутки в России выявлен 61 новый случай заражения коронавирусом в шести регионах. Общее число заразившихся составило 367 человек.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, 54 новых случая заражения зарегистрированы в Москве, по два — в Кировской области и Удмуртской республике, по одному — в Новгородской, Архангельской и Брянской областях.

Сообщается, что все заболевшие в последние две недели посещали страны, где распространился коронавирус. Они госпитализированы и содержатся в инфекционных боксах. 16 человек выздоровели.

Ситуация в мире

Больше всего инфицированных по-прежнему в Китае — почти 81,4 тысячи, более 72 тысяч — выздоровели, 3,2 тысячи заболевших скончались.

В Италии коронавирусом заразились уже более 53 тысяч человек, умерли почти пять тысяч. В этой стране самая высокая смертность от заболевания — 9%.

На третьем месте по числу заразившихся Испания — более 28 тысяч, из них умерли более 1,7 тысячи.

В США (четвертое место) выявлено 27 тысяч зараженных, скончались на сегодняшний день 344 человека.

Замыкает пятерку лидеров Германия — почти 24 тысячи зараженных, 92 человека скончались.

Погибшие и пострадавшие на 21 марта

Число зараженных вирусом COVID-19 во всем мире, по данным статистического сайта Сoronavirus-monitor.ru, превысило 290 тысяч человек, из них более 1,9 тысячи находятся в тяжелом состоянии. Болезнь унесла более 12 тысяч жизней (за сутки умер 581 человек), около 92,6 тысячи человек вылечились.

По информации Всемирной организации здравоохранения коронавирус нового типа COVID-19 распространился на 177 стран.

По статистике, самые высокие риски из-за COVID-19 — у пожилых людей, особенно с серьезными сопутствующими заболеваниями.

Ситуация в России

За сутки в России выявлено 53 новых случая заражения коронавирусом в 18 регионах. Общее число заразившихся составило 306 человек.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением COVI-19, 17 новых случаев зарегистрированы в Подмосковье, шесть — в Москве, пять — в Татарстане, четыре — в Нижегородской области. Трое заразившихся выявлены — в Свердловской области, по два — в Санкт-Петербурге, Калининградской и Тульской областях, а также в Краснодарском крае и в Кабардино-Балкарии.

В Крыму, Ханты-Мансийском АО, в Рязанской, Курганской и Челябинской областях, а также в Хабаровском, Красноярском и Ставропольском краях зарегистрированы по одному случаю заражения.

Сообщается, что все заболевшие в последние две недели посещали страны, где распространился коронавирус. Они госпитализированы и содержатся в инфекционных боксах.

Из больниц Москвы и Подмосковья выписаны четыре человека, вылечившиеся от коронавирусной инфекции.

Ситуация в мире

Больше всего инфицированных по-прежнему в Китае — более 81 тысячи, более 71 тысячи — выздоровели, 3,3 тысячи заболевших скончались.

В Италии коронавирусом заразились уже более 47 тысяч человек, умерли уже более четырех тысяч. В этой стране самая высокая смертность от заболевания — более 8,5%.

На третьем месте по числу заразившихся Испания — более 25 тысяч, из них умерли более 1,3 тысячи.

Первый смертельный случай от коронавируса зафиксирован в Финляндии. Всего в этой стране зарегистрировано 450 случаев заражения.

В США выявлено 19,9 тысячи зараженных, скончались на сегодняшний день 265 человек.

Данные на 20 марта

Число зараженных COVI-19 во всем мире, по данным статистического сайта Сoronavirus-monitor.ru, к настоящему моменту превысило 253 тысячи человек, около двух тысяч находятся в тяжелом состоянии. Скончались более 10,5 тысяч. Вылечились на сегодняшний день более 86,5 тысячи человек.

Лидирует по количеству заразившихся по-прежнему Китай — более 80 тысяч. На втором месте — Италия, там заражены более 41 тысячи человек. Однако по смертности Италия обогнала Китай — 3,4 тысячи против 3,2 погибших в Поднебесной.

На третьем месте в мире по числу заразившихся коронавирусом Иран — 18,4 тысячи, и свыше 1,2 человек там скончались. Чуть меньше случаев в Испании: 18 тысяч и 833 погибших. В США коронавирус выявлен у более чем 14 тысячи человек, умерли уже более 200.

В России за сутки зарегистрировано 54 новых случая заражения. COVI-19 обнаружен у 253 граждан. 10 человек выздоровели, ни одной смерти по-прежнему зарегистрировано не было.

Наибольшее число зараженных приходится на Москву — 131 и Московскую область — 18. В Санкт-Петербурге выявлено 14 заразившихся.

Семь человек болеют в Якутии, шесть — в Свердловской области, пять — в Самарской. По четыре заразившихся в Калининграде и Красноярске, по три и менее — в Липецке, Тюменской и Тверской областях, в Кемерово, Нижнем Новгороде, Пермском крае, в Белгороде, Кирове, Сыктывкаре, Казани, Республике Хакасия; Забайкальском, Краснодарском краях, в Ленинградской, Архангельской, Калужской, Пензенской, Тамбовской, Ярославской, Томской, Новосибирской и Мурманской областях, а также в Чувашии и Ханты-Мансийском АО.

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