Родителей, пять лет не забирающих дочь из частной клиники, ограничили в правах

Родителей, которые пять лет не забирали дочь из частной клиники, ограничили в правах. Об этом сообщает пресс-служба Московского городского суда.

«Ограничены в родительских правах в отношении дочери и с них в пользу ребенка взысканы алименты на содержание по 0,25 части от ежемесячного заработка родителей, со дня вступления решения в законную силу», — сказали в ведомстве.

Ребенок, родившийся в 2014 году в клинике «Мать и дитя», вскоре после выписки был возращен матерью обратно в отделение патологии. Несколько лет девочка не покидала пределов больницы. Врачи утверждают, что в настоящий момент здоровью ребенка ничего не угрожает.

Несмотря на это, материально обеспеченные родители продолжают оплачивать содержание своего ребенка в клинике и считают, что девочка серьезно больна. По данным сайта KP.RU, малышке уже подготовили место на кладбище.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что под Самарой отец-алкоголик убил трехмесячную дочь из-за плача.