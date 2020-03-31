В Ленобласти на тотальный карантин закрылся город Волхов. Вот так сейчас выглядит въезд в город — дорога перекрыта тяжелой техникой и бетонными блоками. Улицы патрулируют экипажи ДПС.

Совершенно иная ситуация в Мурино под Петербургом — режим полной самоизоляции здесь ввели еще ночью, но город, кажется, живет прежней жизнью — улицы полны людей.

Почему жители и не думают соблюдать правила карантина, у них спросил корреспондент МИЦ «Известия» Максим Облендер. Подробности в видеосюжете.

По данным Оперштаба, в России 31 марта зафиксировано 500 новых случаев коронавируса, восемь летальных исходов у пациентов с COVID-19.

Всего коронавирус в настоящее время распространился на 73 региона РФ. В общей сложности зафиксировано 17 летальных случаев, выздоровел 121 человек.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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