В режим полной самоизоляции перешел город Мурино в Ленинградской области. На тотальном карантине — порядка 100 тысяч человек.

Въезд и выезд из города разрешен только в случае крайней необходимости. Власти таким образом решили пресечь любые попытки использовать выходную неделю для прогулок и отдыха на природе. Хотя ограничения сейчас вводят по всей стране, для многих жителей Мурино такие жесткие меры стали неожиданностью.

Жесткие меры — а именно закрытие целого города с населением порядка 100 тысяч человек, власти приняли после того, как жители сами показали, как весело они не соблюдают карантин. Многие муринцы признаются, что уже давно ждали эти меры. Некоторые даже заранее подготовились к изоляции, получив справку на работе.

Из карантинной зоны репортаж Светланы Бобруенко.

Всего, по состоянию на 31 марта, в России зарегистрировано 2337 случаев инфицирования COVID-19. Больные с подтвержденным диагнозом — коронавирусная инфекция зафиксированы в 73 регионах. Выздоровел 121 человек, скончались от COVID-19 — 17 пациентов.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112