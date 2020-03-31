В России зафиксировано 500 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки зарегистрировано восемь летальных исходов у пациентов с COVID-19.
Фото: www.globallookpress.com / Alexander Rekun
В России зафиксировано 500 новых случаев коронавируса. Согласно данным Оперативного штаба, за минувшие сутки зарегистрировано восемь летальных исходов у пациентов с COVID-19.
Коронавирус выявлен у жителей 24 регионов РФ. Впервые подобные диагнозы поставлены в Магаданской и Астраханской областях. В Москве зарегистрировано 387 новых заболевших, в Санкт-Петербурге — 49, по девять инфицированных COVID-19 выявлено в Дагестане и Свердловской области, по шесть — в Мурманской области и республике Бурятия.
Пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зафиксировано в Татарстане и Пензенской области, по три — в Ленинградской и Ростовской областях, по два зараженных выявлено в Воронежской, Астраханской, Тюменской областях, Приморском крае и в Башкортостане.
Еще по одному заболевшему зарегистрировано в Костромской, Нижегородской, Самарской, Иркутской, Магаданской областях, в Алтайском и Хабаровском краях, в Калмыкии и Крыму.
По данным Оперштаба, только 5% среди новых заболевших — дети, около 40% инфицированных — люди от 40 до 65 лет, больше трети заболевших — молодые люди от 18 до 40 лет.
Всего коронавирус в настоящее время распространился на 73 региона РФ. В общей сложности зафиксировано 17 летальных случаев, выздоровел 121 человек.
25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.
Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.
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