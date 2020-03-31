В эксклюзивном интервью 5-tv.ru адвокат Александр Добровинский прокомментировал жестокую схватку собак, которую заснял на камеру рэпер Гуф. Специалист признался, что данное видео он не стал смотреть. Однако может оценить ситуацию со слов рассказчика. Добровинский считает, что привлекать музыканта к ответственности за жестокое обращение с животными не имеет резона.

«Никакого отношения к статье жестокое обращение с животными это не имеет. Это немного другое, потому что собака — это имущество человека, которому она принадлежит. Если та собака, на которую напало агрессивное животное, пострадала, то это порча имущества. Это точно не жестокое обращение с животными», — отметил эксперт.

Также адвокат добавил, что Гуф не должен был разнимать собак.

«Вот дерутся две собаки. Вот что он должен был сделать? Влезть туда третьим? Это — не безразличие. Если собака не слушается команды, если она без поводка, если она причинила увечья любому живому существу, то хозяин должен нести за это ответственность, безусловно», — отметил правозащитник.

Сейчас общественность призывает наказать Гуфа. Однако, по словам Добровинского, общественный резонанс не будет иметь силу, поскольку у пса есть хозяин.

«Это уже другая история», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что рэпер Гуф позволил своему псу напасть на других собак и наблюдал за жестокой схваткой. Рэпер не разнимал животных, а затем попытался выставить виноватыми в произошедшем хозяев пострадавшего питомца. Зоозащитники призвали наказать артиста.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что руководитель дрессировочного центра высказалась о схватке собак.