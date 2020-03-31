Правительство сможет тратить средства на борьбу с COVID-19 без поправок в бюджет

Совет Федерации одобрил закон о праве правительства РФ тратить средства на борьбу с COVID-19 без внесения поправок в бюджет.

Полномочия Кабмина также могут расшириться, в том числе появится право вводить режим ЧС из-за коронавируса.

Всего, по состоянию на 31 марта, в России зарегистрировано 2337 случаев инфицирования COVID-19. Больные с подтвержденным диагнозом — коронавирусная инфекция зафиксированы в 73 регионах. Выздоровел 121 человек, скончались от COVID-19 — 17 пациентов.