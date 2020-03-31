Правительство сможет тратить средства на борьбу с COVID-19 без поправок в бюджет
Полномочия Кабмина также могут расшириться, в том числе появится право вводить режим ЧС из-за коронавируса.
Фото: www.globallookpress.com / National Institute Of Health
Совет Федерации одобрил закон о праве правительства РФ тратить средства на борьбу с COVID-19 без внесения поправок в бюджет.
Полномочия Кабмина также могут расшириться, в том числе появится право вводить режим ЧС из-за коронавируса.
Всего, по состоянию на 31 марта, в России зарегистрировано 2337 случаев инфицирования COVID-19. Больные с подтвержденным диагнозом — коронавирусная инфекция зафиксированы в 73 регионах. Выздоровел 121 человек, скончались от COVID-19 — 17 пациентов.
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