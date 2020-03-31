Новые случаи заражения COVID-19 выявили в 24 регионах России
Карту распространения заболевания в РФ смотрите на 5-tv.ru.
Фото: www.globallookpress.com / NIAID-RML
По данным Оперативного штаба, новые случаи заражения COVID-19 выявили в 24 регионах России. Всего за сутки число инфицированных новым коронавирусом увеличилось на 500 человек. Карту распространения заболевания в РФ смотрите на 5-tv.ru.
Всего, по состоянию на 31 марта, в России зарегистрировано 2337 случаев инфицирования COVID-19. Больные с подтвержденным диагнозом — коронавирусная инфекция зафиксированы в 73 регионах. Выздоровел 121 человек, скончались от COVID-19 — 17 пациентов.
25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.
Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.
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