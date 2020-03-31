Главврач Коммунарки прокомментировал информацию о своем заражении COVID-19

Медик призвал граждан не переживать за его здоровье, утверждая, что уже выработал иммунитет к коронавирусу.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Patrick Pleul; Facebook / Denis Protsenko

Тема:
Эпидемия коронавируса

Главный врач коммунарской больницы Денис Проценко подтвердил информацию о том, что ему диагностировали коронавирус. Об этом медик заявил на странице в Facebook.

«Дорогие друзья, очень тронут вашим беспокойством. Да, у меня положительный тест на CoV, но чувствую себя вполне хорошо. Изолировался в кабинете», — поделился с подписчиками Проценко.

Главврач отметил, что несмотря на заболевание и режим вынужденного карантина, он продолжает работать удаленно. Медик сообщил, что в его кабинете есть все необходимое для дистанционного управления и даже медицинских телеконсультаций.

Кроме того, Денис Проценко поспешил успокоить граждан и заверил: его болезнь скоро отступит, поскольку за месяц работы с пациентами с подтвержденным анализом на COVID-19, он уже успел выработать иммунитет.

«Думаю, что выработанный за этот месяц иммунитет делает свое дело», — подытожил врач.

Facebook / Denis Protsenko

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в связи с положительным тестом на COVID-19 у главврача больницы в Коммунарке, в медицинском учреждении могут ввести дополнительные меры безопасности.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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