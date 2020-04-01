Социальные пенсии выросли в России с 1 апреля
Выплаты будут проиндексированы на 6,1%.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, Дмитрий Коротаев
С 1 апреля в России повышаются выплаты по социальным пенсиям на 6,1%. Таким образом, денежное довольствие увеличится у почти четырех миллионов пенсионеров.
Как пишут «Известия», проиндексированы также будут пенсии участников Великой Отечественной войны, членов их семей, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и еще ряда категорий пенсионеров, включая пострадавших в результате техногенных катастроф.
Общие расходы на индексацию выплат составят почти 22 миллиарда рублей в год или около двух миллиардов в месяц.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в связи с объявленным из-за коронавируса в России режимом самоизоляции и нерабочей недели Пенсионный фонд РФ досрочно перечислил деньги доставляющим организациям на выплаты пенсий за апрель.
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