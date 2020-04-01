Социальные пенсии выросли в России с 1 апреля

С 1 апреля в России повышаются выплаты по социальным пенсиям на 6,1%. Таким образом, денежное довольствие увеличится у почти четырех миллионов пенсионеров.

Как пишут «Известия», проиндексированы также будут пенсии участников Великой Отечественной войны, членов их семей, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и еще ряда категорий пенсионеров, включая пострадавших в результате техногенных катастроф.

Общие расходы на индексацию выплат составят почти 22 миллиарда рублей в год или около двух миллиардов в месяц.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в связи с объявленным из-за коронавируса в России режимом самоизоляции и нерабочей недели Пенсионный фонд РФ досрочно перечислил деньги доставляющим организациям на выплаты пенсий за апрель.