Украинка извинилась на коленях за распространение коронавируса

Женщина попросила односельчан пощадить ее детей, предчувствуя возмездие за беду, которую принесла, отказавшись от изоляции.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin; YouYube / rusvesna. su1945

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Эпидемия коронавируса

Украинка, заразившая коронавирусом более десяти человек в селе, принесла извинения. Как пишет портал «Обозреватель», жительница села Коленковцы вернулась из Италии и отказалась от самоизоляции. В результате COVID-19 заболела вся ее семья, а также 14 местных жителей, включая главу села, так как она активно посещала публичные мероприятия.

В своем обращении женщина попросила о пощаде своих родственников, признав свою вину. Она заявила, что предчувствует месть со стороны односельчан.

«Я слышу, что вы хотите сжечь мой дом, физически расправиться с моими детьми, моими внуками. Я сегодня приехала, я вылечилась, вылечились мои дети, не убивайте их. Хотите, меня убивайте, режьте, рубите, если от этого что-то изменится. Я прошу у вас прощения», — сказала женщина.

При этом она встала на колени. Сейчас, по ее словам, вся ее семья доедает последние запасы продовольствия и «сидит на сумках». Больше всего женщина опасается преследования своих детей, которые ни в чем не виноваты.

По последним данным на Украине зафиксировано 475 случаев заражения коронавирусом. Шесть пациентов выздоровели, девять скончались. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как пандемия COVID-19 отразилась на экономике Украины.

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