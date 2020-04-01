«Она родит дочку»: экстрасенс рассказала о будущем Самойловой

Экстрасенс Дарья Миронова в беседе с 5-tv.ru прокомментировала новость о разводе модели Оксаны Самойловой с рэпером Джиганом, а также рассказала, какое будущее ждет каждого из супругов после разрыва.

По словам медиума, в ближайшее время влюбленные возьмут паузу и постараются сохранить семью ради четверых детей. Однако период «затишья» продлиться недолго.

«Вот прям сейчас моментального развода им никто не даст. Эта ситуация протянется где-то около трех месяцев. Она даст ему шанс. Но только все равно будет развод. Они могут продлить отношения около двух лет, после чего все равно развалят их. Он не сможет измениться, а она не сможет удерживать баланс в отношениях», — объяснила Миронова.

Дарья отметила, что сегодня огорченная ужасным поведением и предательством Оксана совсем забыла о личном счастье. Ведь она жертвует буквально всем ради сохранения семьи. Однако медиум уверяет: в будущем у Самойловой все будет прекрасно. По словам экстрасенса, модель еще встретит мужчину своей мечты и даже родит от него ребенка.

«У Оксаны будет мужчина, спортсмен. Он примет ее с детьми. Она не будет одна. Но в брак пока официально вступать не захочет. Она мечтает родить дочку еще, и у нее будет еще ребенок. Через два года в ее судьбе появится новый человек, который будет очень красиво за ней ухаживать. Даже будет моложе чем она на пару лет», — отметила собеседница 5-tv.ru.

Instagram @samoylovaoxana

На вопрос о том, что ждет после развода самого Джигана, медиум с сожалением ответила: вероятнее всего, он запустит себя и даже будет иметь проблемы с законом.

«Есть опасность, к сожалению, проблем с законом. Но это очевидно. Ему нужно сейчас сделать все, чтобы сохранить семью, потому что от этого зависит и его карьера, и его будущее. Он даже не осознает, как много теряет. Теряет тот балласт, который его социализирует. Жена его сдерживает, пока он не опустился на дно окончательно», — подытожила экстрасенс.

О разводе с музыкантом Оксана Самойлова сообщила 31 марта в своем Instagram. Девушка выложила пост, где призналась, что больше не может терпеть унижения и предательство супруга даже ради четверых детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «звездный» адвокат Сергей Жорин знает, как будут делить имущество Оксана Самойлова и рэпер Джиган.