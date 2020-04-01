«Наркотики и звездная болезнь»: психиатр объяснила поведение рэпера Джигана

Неоднозначное поведение рэпера Джигана (настоящее имя Денис Устименко-Вайнштейн) может быть вызвано его пристрастием к запрещенным веществам, а также популярностью как музыканта. Так прокомментировала 5-tv.ru психиатр, профессор Диля Еникеева странные выходки артиста, например, его появление в общественном месте в абсолютно голом виде.

«Здесь скорее имеет место психопатия, испытание популярностью может выдержать далеко не каждый, а психопат тем более. Где тонко, там и рвется», — высказала специалист свое мнение.

Еникеева также считает, что долгожданное рождение сына его супругой Оксаной Самойловой не могло «пустить под откос» его поведение.

«Ребенок никоим образом не спровоцировал такое неадекватное поведение папаши, а виной всему наркотики и звездная болезнь, безусловно», — уверена специалист.

Психиатр добавила, что популярность к Джигану пришла не так давно, и исполнителей в его жанре довольно много, поэтому ему сложно сохранять психическое равновесие.

Также Еникеева уверена, что певцу необходимо постоянное наблюдение у нарколога и психиатра, иначе он может срываться.

Как рассказывал 5-tv.ru, после рождения четвертого ребенка отец семейства Джиган ушел в загул. В соцсетях появлялись кадры, как он ругается матом при детях и пьет спиртное. Певца поместили в реабилитационный центр для борьбы с алкоголизмом, который он позднее покинул.