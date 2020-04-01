«Природа отдыхает»: пользователи со всего мира показали опустевшие из-за карантина города
В масштабном флешмобе ежедневно принимают участие сотни человек.
Закрыть
Смотрите также:
Джуна предрекла трем знакам зодиака счастливую жизнь
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску
Что уберегло Россию от массового заражения коронавирусом
«Королева»: Дженнифер Лопес поделилась с фанатами новым предметом своей гордости
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 марта, для всех знаков зодиака
ТОП-3 самых жестоких знака зодиака среди женщин
ТОП-3 знаков зодиака, которым просто на роду написано быть красивыми
ТОП-4 знака зодиака среди женщин, которые любят держать мужчин под каблуком
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 марта, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com / Matteo Nardone; Instagram / yusuf_elaskary, Twitter / babarakhtar6, Apex_WW, nicomaounis, Chanosky, DiscoverDior
В последние недели весь мир буквально затаил дыхание на фоне сложной ситуации с коронавирусом. Кто-то не скрывает, что COVID-19 в буквальном смысле наводит страх и ужас, другие же отмечают, что в режиме самоизоляции есть и плюсы.
Так, например, люди, которые сутками работали и приходили домой лишь за полночь, сегодня могут расслабиться и насладиться общением с близкими и дорогими людьми. Также, у многих появилось время заняться собой и научиться чему-то новому.
Но главное — другое. Жители со всего земного шара объединились ради общей цели — остановить распространение инфекции, которая уже унесла жизни сотни человек. Ради общего блага граждане разных государств не пренебрегают советами посидеть дома и не выходить на улицу без острой необходимости.
Кроме того, пользователи сети из разных стран мира организовали масштабный флешмоб, цель которого показать, как выглядят опустевшие из-за карантина города. Закрыты кафе, рестораны, торговые центры, музеи и магазины, а центры мирового туризма выглядят так, будто их покинуло даже собственное население. Однако стоит понимать, что это — большой шаг на пути к победе над COVID-19.
«Природа отдыхает от людей! Так даже лучше!»
«Наконец, Земля придет в себя после того, что натворили люди»;
«Из-за карантина все опустело… Но, кажется, даже воздух сейчас стал намного чище»;
«Настало время задуматься о будущем и изменить себя», — написали в комментариях под видео пользователи сети.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России зарегистрировано 2777 случаев инфицирования COVID-19. Больные с подтвержденным диагнозом — коронавирусная инфекция зафиксированы в 75 регионах.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 1 апр
- Российскую вакцину от коронавируса испытают на 60 добровольцах
- 1 апр
- РЖД временно отменили сбор за возврат билетов
- 1 апр
- В каких случаях нужно сдавать тест на коронавирус?
- 1 апр
- Ситуация с коронавирусом в России осложняется — Путин
- 1 апр
- Лайфхак от Комаровского: как сделать эффективный антисептик для рук дома
- 1 апр
- Глава Роспотребнадзора призвала продлить число нерабочих дней
- 1 апр
- «Вся страна начала этим заниматься»: Сябитова о наплыве обращений к ней в период карантина
- 1 апр
- Коронавирус передается половым путем — Минздрав
- 1 апр
- Кремль не обсуждает возможность введения режима ЧС из-за коронавируса
- 1 апр
- Путин: обстановка с коронавирусом требует дистанционной работы
Читайте также
65%
-0.99 85.74
-0.22
Нашли ошибку?