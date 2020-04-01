В последние недели весь мир буквально затаил дыхание на фоне сложной ситуации с коронавирусом. Кто-то не скрывает, что COVID-19 в буквальном смысле наводит страх и ужас, другие же отмечают, что в режиме самоизоляции есть и плюсы.

Так, например, люди, которые сутками работали и приходили домой лишь за полночь, сегодня могут расслабиться и насладиться общением с близкими и дорогими людьми. Также, у многих появилось время заняться собой и научиться чему-то новому.

Но главное — другое. Жители со всего земного шара объединились ради общей цели — остановить распространение инфекции, которая уже унесла жизни сотни человек. Ради общего блага граждане разных государств не пренебрегают советами посидеть дома и не выходить на улицу без острой необходимости.

Кроме того, пользователи сети из разных стран мира организовали масштабный флешмоб, цель которого показать, как выглядят опустевшие из-за карантина города. Закрыты кафе, рестораны, торговые центры, музеи и магазины, а центры мирового туризма выглядят так, будто их покинуло даже собственное население. Однако стоит понимать, что это — большой шаг на пути к победе над COVID-19.

«Природа отдыхает от людей! Так даже лучше!»

«Наконец, Земля придет в себя после того, что натворили люди»;

«Из-за карантина все опустело… Но, кажется, даже воздух сейчас стал намного чище»;

«Настало время задуматься о будущем и изменить себя», — написали в комментариях под видео пользователи сети.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России зарегистрировано 2777 случаев инфицирования COVID-19. Больные с подтвержденным диагнозом — коронавирусная инфекция зафиксированы в 75 регионах.

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