Роспотребнадзор дал советы по выбору продуктов в условиях пандемии
Специалисты рекомендуют не закупаться едой впрок.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе
Эксперты Роспотребнадзора поделились рекомендациями по поводу того, как следует осуществлять покупки в период карантина. Специалисты напомнили — магазины работают в штатном режиме, недостатка в продуктах нет, соответственно, закупаться впрок — не нужно. Отмечается, что в испортившихся дома крупах могут завестись опасные микроорганизмы и паразиты.
В ведомстве подчеркнули важность противоэпидемиологических мер во время посещения супермаркетов.
«В магазине ручку торговой тележки или корзинки необходимо протереть влажной салфеткой или держать ее руками в перчатках», — сообщили в Роспотребнадзоре.
Специалисты порекомендовали во время пандемии отдавать предпочтение продукции в индивидуальной упаковке. В первую очередь они советуют брать с прилавков скоропортящиеся продукты, а уже потом то, что хранится без холодильника.
При заказе еды на дом следует вымыть руки до того, как пакет с пищей будет открыт. Об этом пишет «Экономика сегодня». Это нужно сделать, потому что покупатель мог прикоснуться к деньгам, платежному терминалу или передать свою пластиковую карточку курьеру.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Роспотребнадзоре дали советы по обработке продуктов из магазина.
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