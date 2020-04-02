Специалисты рекомендуют не закупаться едой впрок.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

Тема:
Эпидемия коронавируса

Эксперты Роспотребнадзора поделились рекомендациями по поводу того, как следует осуществлять покупки в период карантина. Специалисты напомнили — магазины работают в штатном режиме, недостатка в продуктах нет, соответственно, закупаться впрок — не нужно. Отмечается, что в испортившихся дома крупах могут завестись опасные микроорганизмы и паразиты.

В ведомстве подчеркнули важность противоэпидемиологических мер во время посещения супермаркетов.

«В магазине ручку торговой тележки или корзинки необходимо протереть влажной салфеткой или держать ее руками в перчатках», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Специалисты порекомендовали во время пандемии отдавать предпочтение продукции в индивидуальной упаковке. В первую очередь они советуют брать с прилавков скоропортящиеся продукты, а уже потом то, что хранится без холодильника.

При заказе еды на дом следует вымыть руки до того, как пакет с пищей будет открыт. Об этом пишет «Экономика сегодня». Это нужно сделать, потому что покупатель мог прикоснуться к деньгам, платежному терминалу или передать свою пластиковую карточку курьеру.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Роспотребнадзоре дали советы по обработке продуктов из магазина.

Тема:
Эпидемия коронавируса
2 апр
В России зафиксирован 771 новый случай коронавируса
2 апр
В регионах выстроилась очередь за спецпропусками
2 апр
Три пациента с СОVID-19, умершие в Москве, страдали от сердечно-сосудистых заболеваний
2 апр
Пик эпидемии в России ожидают на следующей неделе
2 апр
Жительница Алтайского края с диагнозом коронавирус родила ребенка
2 апр
Более 1,3 тысячи человек с коронавирусом умерли за сутки в США
2 апр
Коронавирус в мире. Самое актуальное на 2 апреля
2 апр
Гарри Поттер сидит дома: Джоан Роулинг запустила сайт для детей на карантине
2 апр
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 900 тысяч человек
2 апр
Врачи рассказали о последствиях «адской смеси» сезонного гриппа и COVID-19

Читайте также

Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.73
-0.99 85.74
-0.22
ТОП-5 женских имен, которые мешают их обладательницам построить семью

Последние новости

10:59
«А знаешь, все еще будет»: Богомолов намекнул на будущих детей от Собчак
10:54
В России зафиксирован 771 новый случай коронавируса
10:42
В регионах выстроилась очередь за спецпропусками
10:28
«Сладкая хозяюшка!» — русская звезда Playboy занялась готовкой, прикрыв голую грудь скалочкой
10:19
Три пациента с СОVID-19, умершие в Москве, страдали от сердечно-сосудистых заболеваний
10:10
Пик эпидемии в России ожидают на следующей неделе

Сейчас читают

ТОП-5 женских имен, которые мешают их обладательницам построить семью
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 апреля, для всех знаков зодиака
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок