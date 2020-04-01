Кудрявцева сделала тест на коронавирус после контакта с Лещенко
Телеведущая огласила результат своего анализа на COVID-19.
Фото: Instagram @leratv
Госпитализация Льва Лещенко и положительный результат его теста на коронавирус вынудил Леру Кудрявцеву провериться на COVID-19. Об этом пишет портал Starhit.ru. Как уточняется, вместе с певцом телеведущая побывала на юбилейном вечере родной сестры Игоря Крутого Аллы, который прошел в середине марта. Артист поздравил именинницу и быстро покинул праздник, но риск заражения все же возник.
На время ожидания результатов анализа Кудрявцева самоизолировалась в отдельной квартире от мужа и маленькой дочери. Знаменитость серьезно отнеслась к ситуации с распространением вируса и по примеру многих звезд шоу-бизнеса призвала сограждан соблюдать карантин.
В беседе с порталом звезда подтвердила, что ее тест оказался отрицательным. Аналогичный результат до этого объявили Владимиру Винокуру и Игорю Николаеву, которые также пересекались со Львом Лещенко на вечеринке. Вскоре Лера успокоилась и воссоединилась с домочадцами.
Ранее 5-tv.ru писал, что Кудрявцева обрушилась на СМИ после шутки о «сволочах» на карантине.
- 1 апр
- Ученые назвали главный признак заражения COVID-19
- 1 апр
- В Кремле не принимали решения о переносе Парада Победы 9 мая
- 1 апр
- В Подмосковье зарегистрировано 134 случая заражения коронавирусом
- 1 апр
- Песков рассказал об удаленном формате работы Путина
- 1 апр
- Около 4,5 тысяч российских туристов не могут вылететь с Бали
- 1 апр
- Собчак показала «романтический вечер» с Богомоловым
- 1 апр
- Дорожный карантин: Посмотрите на крупнейшие города мира без пробок
- 1 апр
- Главы двух департаментов МЧС попали в больницу с подозрением на коронавирус
- 1 апр
- Новые случаи заражения COVID-19 выявили в 35 регионах России
- 1 апр
- В России введены беспрецедентные меры безопасности в связи с пандемией
Читайте также
70%
-0.99 85.74
-0.22
Нашли ошибку?