Кудрявцева сделала тест на коронавирус после контакта с Лещенко

Госпитализация Льва Лещенко и положительный результат его теста на коронавирус вынудил Леру Кудрявцеву провериться на COVID-19. Об этом пишет портал Starhit.ru. Как уточняется, вместе с певцом телеведущая побывала на юбилейном вечере родной сестры Игоря Крутого Аллы, который прошел в середине марта. Артист поздравил именинницу и быстро покинул праздник, но риск заражения все же возник.

На время ожидания результатов анализа Кудрявцева самоизолировалась в отдельной квартире от мужа и маленькой дочери. Знаменитость серьезно отнеслась к ситуации с распространением вируса и по примеру многих звезд шоу-бизнеса призвала сограждан соблюдать карантин.

В беседе с порталом звезда подтвердила, что ее тест оказался отрицательным. Аналогичный результат до этого объявили Владимиру Винокуру и Игорю Николаеву, которые также пересекались со Львом Лещенко на вечеринке. Вскоре Лера успокоилась и воссоединилась с домочадцами.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кудрявцева обрушилась на СМИ после шутки о «сволочах» на карантине.