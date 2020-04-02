Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами прокомментировал возможность продления нерабочей недели. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что на данный момент соответствующие решения не приняты.

По словам Дмитрия Пескова, необходимо дождаться нового обращения Владимира Путина к нации, которое запланировано на 2 апреля после 16.00 по московскому времени.

«Могу лишь констатировать, что по состоянию на эту минуту никаких решений не принималось. Но еще раз говорю: президент работает над обращением. Давайте дождемся текста этого обращения», — сказал Дмитрий Песков.

Представитель Кремля добавил, что решение будет приниматься исходя из эпидемиологической ситуации.

«В любом случае это решение принимается на основе информации, которую дает штаб о положении дел связанном с эпидемиологической ситуацией, о положении дел в связи с медицинской инфраструктурой в регионах <…> Оно может приниматься и Мишустиным, может приниматься и Путиным», — сказал Дмитрий Песков.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам.