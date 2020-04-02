Жена Никиты Преснякова покрасовалась в нежном образе

Домашняя самоизоляция не тяготит Никиту Преснякова и его супругу Алену Краснову. Эти дни они проводят за просмотром сериалов. Об этом модель рассказала подписчикам на своей странице в Instagram.

«Мне кажется, мы пересмотрели уже все, что только можно. Учитывая, что наш карантин проходит с пользой, вчера даже клип сняли Никите на телефон, но сериалы — это святое», — написала девушка.

Instagram @alenaakrasnova

Подписчиков она попросила подсказать многосерийные картины, которые заслуживают внимания. Поклонники с энтузиазмом отреагировали на слова и представили свои списки фильмов. Пройти мимо такой просьбе было трудно. Жена внука Примадонны сопроводила ее удачным снимком, на котором предстала в нежном образе.

На фото девушка стоит вполоборота, глядя в камеру притягательными голубыми глазами. На ней одежда светлых тонов, которая хорошо гармонирует с задним фоном. Тонко подобраны спокойные оттенки маникюра и макияжа.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алена Краснова с полуобнаженной грудью показала, как развлекается на карантине.