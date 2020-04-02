Пациентов с пневмонией в России начнут тестировать на коронавирус

Госпитализированных пациентов с пневмонией в России начнут проверять на наличие коронавируса. Об этом 2 апреля сообщило Министерство здравоохранения РФ.

«Все госпитализированные пациенты с пневмониями должны быть обследованы на наличие коронавирусной инфекции, включая лабораторные исследования с использованием тест-систем», — говорится в тексте.

В ведомстве отметили, что информация о больных коронавирусом и тех, у кого выявлены признаки пневмонии, а также контактировавших с ними лицах заносится в специализированную систему учета. Благодаря систематизации данных возможность искажения статистики об инфицировании пациентов практически исключена.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин поблагодарил российских медиков за борьбу с коронавирусом.

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