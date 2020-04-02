Путин поблагодарил российских медиков за борьбу с коронавирусом

Президент РФ выразил благодарность врачам, медсестрам и всему персоналу медучреждений за борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом он сообщил в своем обращении к гражданам.

«В напряженном режиме продолжают трудиться врачи, медсестры, весь персонал медицинских учреждений. Им всем сейчас очень непросто. Именно они в больницах и инфекционных отделениях на всех врачебных участках держат оборону от наступающей эпидемии, лечат, спасают людей, предотвращают возникновение развития болезни», – сказал глава государства.

Он также выразил благодарность всем гражданам, которые «прочувствовали свою ответственность в борьбе с эпидемией». При этом, добавил Путин, в Москве пока не удалось переломить ситуацию с распространением инфекции COVID-19.

По его словам, коронавирус представляет серьезную угрозу для москвичей из-за плотности и численности населения в столице. Президент подчеркнул, что федеральные и местные власти принимают все необходимые меры для недопущения дальнейшего ухудшения ситуации.

Как сообщал 5-tv.ru, в Москве за минувшие сутки было зарегистрировано 596 новых заболевших COVID-19. Власти 2 апреля ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции. Владимир Путин в ходе обращения объявил о продлении режима нерабочих дней по 30 апреля включительно.