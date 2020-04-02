Путин поблагодарил российских медиков за борьбу с коронавирусом
Президент отметил, что в Москве пока не удается переломить ситуацию с COVID-19.
Закрыть
Смотрите также:
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску
«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
ТОП-3 самых жестоких знака зодиака среди женщин
ТОП-3 знаков зодиака, которым просто на роду написано быть красивыми
ТОП-4 знака зодиака среди женщин, которые любят держать мужчин под каблуком
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 марта, для всех знаков зодиака
Каких мужчин привлекает женщина, согласно ее знаку зодиака?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 30 марта по 5 апреля
Звезда «Мажора» и «Содержанок» рассмешила поклонников своим видом на самоизоляции
Фото, видео: ТАСС / Терещенко Михаил; 5-tv.ru
Президент РФ выразил благодарность врачам, медсестрам и всему персоналу медучреждений за борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом он сообщил в своем обращении к гражданам.
«В напряженном режиме продолжают трудиться врачи, медсестры, весь персонал медицинских учреждений. Им всем сейчас очень непросто. Именно они в больницах и инфекционных отделениях на всех врачебных участках держат оборону от наступающей эпидемии, лечат, спасают людей, предотвращают возникновение развития болезни», – сказал глава государства.
Он также выразил благодарность всем гражданам, которые «прочувствовали свою ответственность в борьбе с эпидемией». При этом, добавил Путин, в Москве пока не удалось переломить ситуацию с распространением инфекции COVID-19.
По его словам, коронавирус представляет серьезную угрозу для москвичей из-за плотности и численности населения в столице. Президент подчеркнул, что федеральные и местные власти принимают все необходимые меры для недопущения дальнейшего ухудшения ситуации.
Как сообщал 5-tv.ru, в Москве за минувшие сутки было зарегистрировано 596 новых заболевших COVID-19. Власти 2 апреля ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции. Владимир Путин в ходе обращения объявил о продлении режима нерабочих дней по 30 апреля включительно.
- 2 апр
- Путин назвал преимущество режима самоизоляции
- 2 апр
- Победитель «домашнего» конкурса «Любэ» сможет спеть с Расторгуевым на одной сцене
- 2 апр
- Совет Федерации поддержал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
- 2 апр
- Путин поручил губернаторам регионов установить особый порядок передвижения
- 2 апр
- В США от коронавируса умер номинант на «Оскар» и «Золотой глобус»
- 2 апр
- Путин предоставит регионам дополнительные полномочия для борьбы с COVID-19
- 2 апр
- Генпрокуратура выявила более 50 интернет-ресурсов, разместивших фейки о COVID-19
- 2 апр
- «Какая, лошадка!» — Топалов и Тодоренко развлекли годовалого сына
- 2 апр
- Путин подписал указ об оплачиваемых выходных до 30 апреля
- 2 апр
- Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля
Читайте также
87%
-0.99 85.74
-0.22
Нашли ошибку?