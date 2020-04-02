Мужчина страдал ожирением и гипертонией.

В московской больнице в Коммунарке умер 39-летний пациент с COVID-19

Фото: РИА Новости / Илья Питалев

Тема:
Эпидемия коронавируса

В московской больнице в Коммунарке умер 39-летний пациент, у которого был положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает iz.ru со ссылкой на заявление главврача Дениса Проценко.

«Пациент 39 лет, с ожирением и артериальной гипертензией (гипертония — Прим.ред.), умер от осложнений коронавирусной инфекции в виде острого респираторного дистресс-синдрома», — написал Проценко на своей странице в Facebook.

Он добавил, что патологоанатомическая экспертиза подтвердила, что причиной смерти стал именно коронавирус. Главврач пояснил, что COVID-19 вызывает осложнения, которые в некоторых случаях являются причиной смерти больных с коронавирусной инфекцией.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, за сутки в России зарегистрирован 771 новый случай заражения коронавирусом. Всего в РФ зарегистрировано 3548 случаев в 76 регионах. В общей сложности зафиксировано 30 летальных случаев, выздоровело 235 человек.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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