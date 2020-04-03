«Ждем света и земные видим сны»: космонавт о режиме самоизоляции на МКС

На фоне сложной ситуации из-за коронавируса россияне обязаны соблюдать строгий режим карантина. В квартире или на даче, в компании близких или в гордом одиночестве — у каждого самоизоляция проходит по-своему. Однако первая неделя показала, насколько сложно многим из нас терпеть такие ограничения.

Добрый совет россиянам решил дать летчик-космонавт, герой России Сергей Рязанский, который точно знает, что изоляция — это не страшно. В беседе с «Известиями» Сергей подробно рассказал, чем можно отвлечь себя от грустных мыслей во время карантина.

«Изоляция для космонавтов — обычное дело. Мы находимся на карантине за две недели до старта, во время экспериментов и испытаний, во время самого полета. Главное, правильно организовать распорядок дня и найти разнообразные занятия, потому что монотонность быстро убивает все хорошее настроение», — отметил Рязанский.

По словам космонавта, в свободное от работы время на МКС он очень любит заниматься спортом, делать необычные фото из иллюминатора, коротать время за просмотром интересного фильма вместе с коллегами или играть на гитаре. А в те моменты, когда летчику становится особенно тоскливо, он использует IT-технологии, которые даже из космоса позволяют ему быть на связи с родными.

«Мне не хватает общения с друзьями и близкими, новых лиц. На современных космических станциях через спутники ты можешь позвонить практически на любой номер и поговорить с родными. Обычно раз в неделю через специальные сервера устраиваются Skype-конференции с семьей. Можно увидеть друг друга и даже провести экскурсию по станции», — рассказывает собеседник «Известий».

По словам Сергея, недолгая разлука с родственниками и кардинальная смена образа жизни иногда бывает даже полезной. Так, например, он сильнее ощущает радость от общения с близкими после полугода пребывания на орбите.

«Конечно, полгода, а сейчас и больше, ежедневной напряженной работы практически без выходных, в отрыве от привычных земных условий это нелегко. Но, с другой стороны, каждый раз ты ощущаешь и душевный подъем. Ты отработал, отработал хорошо, и теперь можешь отдохнуть и провести время с семьей. А потом снова в бой», — признается космонавт.

Летчик отмечает, что в какой-то момент человек, стесненный обстоятельствами, может столкнуться с психологическим выгоранием. Однако важно понимать, что если родственник или друг в данном случае дал волю эмоциям, то обижаться на это не стоит. Ведь эмоциональная разрядка — это нормально.

«Особенно важно в такие моменты искать источник теплых эмоции. Во многом в этом помогает связь с близкими», — подытожил космонавт.

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