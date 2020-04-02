Генпрокуратура выявила более 50 интернет-ресурсов, разместивших фейки о COVID-19

Генеральная прокуратура РФ за два месяца выявила 52 интернет-ресурса, которые разместили фейки о коронавирусе. Как сообщается на сайте ведомства, установлены «факты размещения недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, создающей угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности».

Также в сообщении Генпрокуратуры РФ приводятся конкретные примеры таких фейковых новостей, и дается их опровержение, основанное на данных уполномоченных ведомств, в том числе правоохранительных органов.

Так, на сайте радиостанции «Эхо Москвы в Оренбурге» была выявлена публикация о том, что УФСИН якобы пытается скрыть вспышку неизвестного заболевания в Оренбургской исправительной колонии, которая затем распространилась по соцсетям. Однако согласно информации официального сайта областного исправительного ведомства, эта информация является ложной. В результате соответствующие материалы направлены в Роскомнадзор для решения вопроса о привлечении головной радиостанции «Эхо Москвы» к административной ответственности.

Ведомство обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к указанной информации.

Между тем, за фейки про эпидемии вводятся штрафы до 10 миллионов рублей. Накануне депутаты Госдумы поддержали поправку в Кодекс об административных правонарушениях, вводящую штрафы до десяти миллионов рублей для юрлиц за распространение посредством СМИ фейковых новостей об угрожающих жизни населения обстоятельствах, в том числе эпидемиях.

Накануне Генпрокуратура РФ выявила четыре новых фейка о COVID-19 в сети, и в Роскомнадзор было подано требование о блокировке соответствующих ресурсов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жительница Югры пойдет под суд за фейк о больной коронавирусом подруге.