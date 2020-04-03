Владимир Путин подписал закон, разрешающий продажу лекарств через интернет
Документ позволяет правительству разрешать онлайн продажу рецептурных препаратов на время ЧС.
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Владимир Путин подписал закон, разрешающий аптекам продавать лекарственные препараты, в том числе и рецептурные, через интернет. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Для дистанционной торговли лекарствами аптекам необходимо иметь специальную лицензию. Разрешение не распространяется на препараты, торговля которыми запрещена или ограничена законом.
Документом отдельно оговаривается, что онлайн-продажа рецептурных лекарственных средств возможна «в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих». При этом решение об этом и правила продажи таких препаратов в условиях ЧС принимаются правительством РФ.
Ответственность за подлинность и качество лекарств возлагается на аптечную организацию. Аптеки, имеющие лицензию на онлайн-торговлю, будут внесены в специальный реестр. Доставкой купленных лекарств на дом смогут заниматься курьерские службы.
Как ранее сообщал 5-rv.ru, подписанный сегодня президентом закон о продаже лекарств через интернет Госдума РФ приняла 1 апреля.
Президент РФ Владимир Путин 2 апреля выступил со вторым обращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции. Глава государства распорядился продлить нерабочие дни до 30 апреля с сохранением зарплат, но не исключил сокращения этого срока в случае изменения ситуации к лучшему. Органы власти, аптеки, магазины товаров первой необходимости продолжат работу.
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