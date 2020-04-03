По развивающимся экономикам нанесен мощный удар, считают международные эксперты.

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Фото, видео: ТАСС / Zuma; AP

Тема:
Эпидемия коронавируса

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева оценила последствия пандемии коронавируса для мировой экономики как более катастрофические, чем в ходе кризиса 2008–2009 годов.

«Мы никогда в истории МВФ не видели, чтобы мировая экономика остановилась. Мы в рецессии, она намного хуже, чем глобальный экономический кризис», — констатировала она на пресс-конференции.

По ее мнению, необходим «решительный ответ на кризис в сфере здравоохранения, а также в целях защиты силы экономики».

«По формирующимся рынкам и развивающимся экономикам нанесен мощный удар. У них зачастую меньше ресурсов для самозащиты в условиях этого двойного кризиса: в сфере здравоохранения и экономики», — отметила Георгиева.

Согласно данным МВФ, отток капитала из таких стран составил «почти 90 миллиардов долларов».

«Это намного больше, чем при глобальном финансовом кризисе», — подчеркнула она.

В марте президент РФ Владимир Путин на экстренном саммите лидеров «Большой двадцатки» (G20) заявил, что пандемия COVID-19 приведет к более масштабным проблемам в экономике, чем финансовый кризис 2008–2009 годов.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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