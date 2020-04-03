Назван самый частый и единственный для многих симптом коронавируса

Кандидат медицинских наук Евгений Комаровский назвал самый частый и единственный для многих симптом коронавируса. По словам врача, согласно мировой статистике, в большинстве случаев насморк не является началом заболевания.

Евгений Комаровский отметил, что сопли абсолютно не типичны для нового внеклеточного агента и указывает на другие причины недомогания.

«Много сообщений о том, что потеря обоняния и вкуса — очень частый, а во многих случаях единственный симптом коронавирусной инфекции. Обращайте на это внимание», — цитирует Евгения Комаровского «Экономика сегодня».

Помимо прочего, врач рассказал об инкубационном периоде коронавируса. По последним данным, он составляет в среднем пять дней. В отдельных случаях признаки заболевания COVID-19 проявляются в течение 12 дней после контакта пациента с зараженным.

Евгений Комаровский обратил внимание россиян, что при кашле зона заражения вирусными инфекциями может составлять два с половиной метра. Тогда как при чихании она достигает семи-восьми метров. Учитывая данные обстоятельства, кандидат медицинских наук считает, что людей, которые позволяют себе кашлять и чихать в присутствии других, необходимо фиксировать и строго наказывать.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге возбуждено первое уголовное дело из-за фейка о коронавирусе.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112