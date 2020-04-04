«Мне было так плохо»: женщина с коронавирусом в слезах рассказала о болезни

Жительница английского графства Линкольншир Шерон Кук, госпитализированная с коронавирусной инфекцией COVID-19, записала видео о лечении и страшных последствиях болезни. Ролик она опубликовала на своей странице в Facebook.

«Из-за пневмонии у меня произошло заражение крови, поэтому сейчас мне тяжело нормально говорить. Я немного задыхаюсь, но, к счастью, я подключена к аппарату, который обеспечивает меня кислородом», — сказала Кук.

Она уточнила, что ее госпитализировали 23 марта после получения положительного анализа на коронавирус. Следующие две недели ей было очень плохо.

«Я уже иду на поправку, но совсем недавно мне было так плохо. Если бы тогда мне предложили эвтаназию, я бы согласилась. Сейчас я не могу двигаться и с трудом дышу, но мое текущее состояние не сравнится с тем, что я уже пережила», — призналась британка.

Шерон призвала всех людей оставаться дома, как бы сильно им не хотелось встретиться с друзьями. Вспоминая о своих близких, она расплакалась. Кук призвала «пережить все это», чтобы потом иметь годы в запасе на свои любимые занятия.

Изначально Великобритания была одной из немногих стран мира, которая намерено не предпринимала никаких мер для противодействия распространению коронавируса. К концу марта премьер-министр Борис Джонсон резко поменял мнение и ввел в стране один из самых жестких карантинов. Несколько дней спустя у него диагностировали COVID-19.

Как сообщал 5-tv.ru, на данный момент в Великобритании около 40 тысяч зараженных коронавирусом. Инфекция унесла жизни более 3,6 тысячи человек.

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