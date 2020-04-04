Жертвами ЧП стали пять человек, один из которых скончался на месте.

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Фото, видео: МЧС РФ; YouTube / Алексей Севрюков

5-tv.ru публикует список пострадавших в результате взрыва в многоквартирном жилом доме в Орехово-Зуево Московской области. Пока установлены только личности госпитализированных жильцов дома.

  1. Михаил В.
  2. Григорий К.
  3. Марина N.

Как сообщили сотрудники травмпункта, куда доставили жертв ЧП, двое мужчин находятся в реанимации в тяжелом состоянии. 62-летняя женщина получила закрытую черепно-мозговую травму. Личности погибшего и еще одного пострадавшего устанавливаются.

Инцидент произошел в 13.15 в доме номер 31 на улице Гагарина в городе Орехово-Зуево. Сотрудники МЧС подтвердили информацию о том, в квартире на третьем этаже во втором подъезде четырехподъездного пятиэтажного дома взорвалась газовая колонка. 

С места инцидента эвакуировано 200 человек. Они временно размещены в школе. Спасатели привлекли к поиску людей под завалами кинолога с собакой.

Ранее 5-tv.ru стало известно, что Следственный комитет по Московской области организовал досудебную проверку по факту случившегося.

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