5-tv.ru публикует список пострадавших в результате взрыва в многоквартирном жилом доме в Орехово-Зуево Московской области. Пока установлены только личности госпитализированных жильцов дома.

Михаил В. Григорий К. Марина N.

Как сообщили сотрудники травмпункта, куда доставили жертв ЧП, двое мужчин находятся в реанимации в тяжелом состоянии. 62-летняя женщина получила закрытую черепно-мозговую травму. Личности погибшего и еще одного пострадавшего устанавливаются.

Инцидент произошел в 13.15 в доме номер 31 на улице Гагарина в городе Орехово-Зуево. Сотрудники МЧС подтвердили информацию о том, в квартире на третьем этаже во втором подъезде четырехподъездного пятиэтажного дома взорвалась газовая колонка.

С места инцидента эвакуировано 200 человек. Они временно размещены в школе. Спасатели привлекли к поиску людей под завалами кинолога с собакой.

Ранее 5-tv.ru стало известно, что Следственный комитет по Московской области организовал досудебную проверку по факту случившегося.